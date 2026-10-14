"No tiene sentido que el botín de Loan haya quedado así de enterrado": una por una, las últimas declaraciones que cambiaron el juicio

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes 13 de octubre nuevos relatos sobre las primeras horas de la búsqueda en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio; específicamente sobre el hallazgo de un botín que habría llevado el niño el día en que fue visto por última vez.

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Durante la jornada declararon vecinos de la zona cercana a la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, y al naranjal al que el chico había ido después del almuerzo familiar del 13 de junio de 2024.

También prestó testimonio Carlota Eugenia Moreira, quien estuvo presente cuando fue encontrado el calzado de la polémica al día siguiente de la desaparición.

Los primeros avisos y la búsqueda de Loan

Raúl Anselmo Chamorro, uno de los habitantes del paraje, contó que el acusado Antonio Benítez le avisó que un niño se había perdido. Según dijo, el imputado fue hacia la ruta y les preguntó si habían visto a un menor. Chamorro participó luego en la búsqueda junto a otros vecinos. Describió la zona como "un lugar tranquilo" y afirmó que no tenía conocimiento de desapariciones de niños en El Algarrobal antes del caso Loan. También señaló que conocía el sector en el que apareció el botín vinculado a la investigación.

Su nieta, Agustina Chamorro, relató que se enteró de la búsqueda por Benítez y que, durante las primeras horas, habló con Laudelina y Mónica Millapi, otras dos imputadas. Según indicó, ambas les dijeron que Loan se había perdido en el naranjal y que no sabían hacia dónde se había dirigido.

Además, la joven afirmó que recorrió el campo de su abuelo primero a pie y después a caballo. El predio, de unas 200 hectáreas, fue revisado también por la policía correntina durante la noche del 13 de junio de 2024, cuando los agentes solicitaron autorización para ingresar.

El testimonio del vecino que salió a buscarlo

Ramón Ignacio Robledo, quien vive a unos 500 metros de la vivienda de la abuela Catalina, declaró que también fue Benítez quien le comunicó la desaparición cerca de las 15.30 de aquel día. "Lo noté bastante preocupado y lo único que me dijo fue que se perdió la criatura", recordó ante el Tribunal.

En esa línea aseguró que, poco después, se presentó José Peña en el lugar y allí se enteraron que se trataba de su hijo pequeño. Entonces salió a buscarlo junto a su padre, a caballo, por los sectores que consideraban posibles para el paso del chico. No encontraron ningún rastro.

El hallazgo del botín

La declaración de Carlota Moreira incorporó detalles sobre el hallazgo de un botín en una zona de barro, al día siguiente de su desaparición.

La testigo contó que había llegado a la casa de Catalina junto a una amiga para llevar alimentos a las personas que colaboraban con la búsqueda. Frente al Tribunal, relató que Laudelina les comentó que durante la mañana habían encontrado huellas y las acompañó hasta el lugar. Allí, según dijo, estaban el entonces comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez. También había un palo clavado que marcaba el sector.

La testigo afirmó que ingresó al barro junto a Laudelina y Macarena Peña, hija de esta última, mientras Maciel y Méndez permanecieron afuera. Las tres utilizaron palos para revisar el terreno. Moreira dijo haber visto una marca similar a la de un pie pequeño descalzo y otra que identificó como una huella de botín.

Según su relato, Macarena encontró el calzado enterrado a unos 10 centímetros de profundidad. Moreira sostuvo que estaba cubierto de barro y que Laudelina señaló en ese momento que era un botín que uno de sus hijos le había regalado a Loan.

La mujer también expresó sus dudas sobre la posición en la que apareció el calzado. "Por lo que yo vi, si un nene pierde un botín, no iba a quedar tan enterrado como estaba", declaró. Además, señaló que el calzado tenía barro en la plantilla y recordó que Laudelina le advirtió que podía hundirse si entraba al lodazal.