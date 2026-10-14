De chofer a quedar tras las rejas: detuvieron al “chofer de Laudelina” en medio del juicio por Loan

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En una nueva jornada del juicio por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, ocurrida el 14 de junio de 2024 cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, la fiscalía, la querella y algunas defensas solicitaron la detención de Agustín Ybarra por reticencia a la hora de declarar. El tribunal admitió el pedido y ordenó que Gendarmería detenga inmediatamente al testigo, reconocido por haber sido el chofer que trasladó al abogado José Codazzi junto con Laudelina Peña y su hijo desde 9 de Julio hasta la Capital de Corrientes donde fueron atendidos de madrugada por una fiscalía para que la tía del pequeño introdujera la versión del accidente en un expediente que poco después pasó de la órbita ordinaria al fuero Federal. Ese viaje y planteo de hipótesis fue, también, pocas horas antes de que llegara al lugar de la desaparición la por entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dejó la frase de que iban a buscar con máquinas de rayos X en la panza de los animales. Mientras tanto, los peritos ampliaban rastrillajes y hacían búsquedas en basureros y lagunas que, como hasta ahora, dieron resultados negativos.

El testimonio de Ybarra era considerado en el juicio como un relato de importancia para conocer conversaciones y detalles del viaje, pero durante su presentación ante el Tribunal se mostró reticente a responder preguntas y se limitó a repetir varias veces la frase “no recuerdo” para evitar dar detalles. Además, los defensores de varios detenidos y la querella señalaron que Ybarra entró en varias contradicciones por lo que los jueces determinaron su detención argumentando que su conducta era “inconsistente, esquiva y elusiva”, teniendo en cuenta la importancia de los hechos investigados y de que las preguntas eran referidas a vivencias propias durante su contacto con Laudelina y Macarena Peña.

El detenido, que actualmente es empleado público en la Municipalidad de Concepción, era el chofer personal del senador provincial Diego Pellegrini y utilizó uno de los vehículos que utilizaba para su trabajo para trasladar a Codazzi, Macarena y Laudelina hasta la Fiscalía donde realizaron la denuncia que luego la tía del pequeño aseguró que era falsa y que había recibido 50 mil pesos por hacerlo. En una primera declaración en el expediente ante la jueza Pozzer Penzo, Ybarra habló durante más de una hora y aseguró que escuchó que hablaban de un niño pero que en principio no sabía que hablaban de Loan. Además, en esa declaración aseguró que fueron en un auto del senador provincial desde Esquina a 9 de Julio donde se sumaron Laudelina y Macarena y desde allí a Desmochado donde volvieron a cambiar de vehículo con el Senador Pellegrini y siguieron camino. Según su relato, nunca escuchó de un ofrecimiento económico y siempre “percibía que ellas se sentían protegidas por su abogado”.

Después de la detención de Agustín Ybarra, durante el debate se conoció que la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, desistió del pedido de las declaraciones de Lilita Carrió y del abogado José Codazzi. Aún con la detención del chofer, la letrada sostuvo que “es un testimonio contaminado” y aseguró que “eso no le sirve a nadie”. Allí explicó que para la teoría del caso que ella representa: “Necesito que se pruebe que a Laudelina la llevaron a una fiscalía provincial y con los testigos se podrá comprobar sin que interceda la parte política”. En cuanto a la “contaminación” de la presentación de Codazzi, la abogada Chirivín detalló que en la causa que se le sigue en Esquina por colaborar con un cliente para la captación de su hijo, un menor de edad, el abogado de Millapi y Ramírez, Jorge Monti, colaboró en la defensa de Codazzi, mientras que el nuevo codefensor de Maciel también está trabajando en esa causa.

Además de la declaración y posterior detención de Agustín Ybarra, en las últimas horas también declararon vecinos del paraje El Algarrobal que marcaron, como dice la querella, que no se trata de un lugar inhóspito y detallaron cómo fueron las primeras horas de búsqueda. Además, contaron que un rastro de sangre encontrado era de un caballo herido y se volvió a hablar de la zona donde apareció el botín de Loan, prueba plantada por Laudelina. Mientras tanto, algunos allegados al juicio debaten por qué se detuvo al testigo Agustín Ybarra y no se avanzó contra el hijo de Victoria Caillava, aunque fuentes cercanas al Tribunal sostienen que era más difícil esa acusación ya que podría haberse negado a declarar y no lo hizo, aunque pese al paso de testigos y el avance de las jornadas todavía no se pudo descubrir ni responder a la pregunta más importante, qué pasó y dónde está Loan.