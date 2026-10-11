El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras las últimas declaraciones
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Juicio por Loan: contradicciones y olvidos que ponen en aprietos a Caillava y su hijo
Jorge Bertón fue citado como testigo y cuando se sentó en el Tribunal dijo que quería “que se sepa la verdad” pero después no contestó preguntas y se limitó a la excusa de decir “no recuerdo” cuando las preguntas complicaban a su entorno.
“Sinceramente no recuerdo”, “que yo me acuerde, no” y “no recuerdo” fueron las frases más repetidas por Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Caillava, durante la declaración testimonial en una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes, donde se lleva adelante el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio la tarde del 13 de junio de 2024.
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Loan: declaró el hijo de la detenida acusado de manejar un auto clave
El hijo de Caillava declaró ante el Tribunal y aseguró que nunca condujo el Ford Ka ni la Ford Ranger de su mamá. En la audiencia también se escucharon testimonios sobre la búsqueda del chico y las comunicaciones de los imputados.
El juicio por la desaparición de Loan en Corrientes sumó recientemente una declaración que volvió a poner en jaque al entorno de María Victoria Caillava y de su esposo Carlos Pérez.
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Loan: una exfuncionaria detenida vinculó por primera vez el caso con una venganza narco
Se trata de Victoria Caillava, quien estuvo presente en el almuerzo familiar en la casa de Catalina, la abuela paterna del niño. La mujer también aseguró que era colaboradora de la Policía Federal y que tenía diálogo con intendentes y comisarios.
Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco.
Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio, expuso una nueva hipótesis en el medio del juicio por Loan Peña, el niño de 4 años que desapareció luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después, su paradero sigue siendo un misterio y la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió.