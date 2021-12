Postergan las audiencias del juicio por abuso contra Darthes en tribunales de San Pablo

La noticia se conoció esta noche ya que la extensión declaraciones de tres testigos retrasaron otras indagatorias. Conocé las nuevas fechas.

Finalmente, tras los rumores, se confirmó que las audiencias para juzgar en San Pablo al actor Juan Darthés por abuso sexual de la actriz argentina Thelma Fardin fueron postergadas hasta finales de enero del 2022. Esto genera nuevas trabas que retrasan nuevamente toda la resolución del caso que tramita la Justicia federal brasileña, según informaron esta noche fuentes judiciales.

El magistrado Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó que las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos se realicen los próximos jueves 27 y viernes 28 de enero, dijeron a Agencia Télam fuentes brasileñas que también forman parte del proceso. "Estoy agotada pero orgullosa de haber llegado hasta acá y de que este día haya pasado. Me saqué una mochila y se la dejé a la Justicia", manifestó la actriz tras brindar declaración durante cuatro horas, el martes pasado.

Con respecto a su declaración, expresó: “No quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que pidió el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa”. El abogado de Darthés, Fernando Burlando, que aseguró que su representado no declararía este miércoles, se mostraba esperanzado con que el juicio se extendiera hasta febrero.

El caso está, actualmente, bajo secreto de sumario estricto y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias. El juicio, basado en la acusación del fiscal federal Andrey Borges Mendonça, se retrasó a causa de la extensión de la declaración de tres testigos. Recordemos que si es condenado, el actor cumplirá pena en Brasil y no será extraditado.

Cabe destacar que durante el proceso, de manera remota, participarán 11 testigos que declararán ante el juez entre las que aparecen Calu "Dignity" Rivero y Anita Co. La primera de ellas, a diferencia de otros que quedarán para enero, sí declaró esta tarde desde Italia -donde viajó por temas laborales-. Recordemos que la actriz fue la primera en salir a acusar a Darthes, tras compartir escenas con él en la novela Dulce Amor donde mostró comportamientos extraños y desubicados.