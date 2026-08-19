Ni juegos de mesa ni plazas: el nuevo pasatiempo que une a los abuelos argentinos con sus nietos (Foto: Freepik)

Los abuelos son cada vez más jóvenes y, si bien durante mucho tiempo se los veía alejados de la tecnología, hoy son cada vez más los que juegan videojuegos. Ya no se trata solo de compartir una tarde de juegos de mesa o una salida a la plaza: las pantallas se convirtieron en una nueva forma de unir nietos y abuelos.

Videojuegos: la gran forma para acercar a nietos y abuelos

Ya sea con computadoras, Xbox y hasta la PlayStation, diferentes estudios internacionales muestran que cada vez hay más "gamers" mayores de 50 años. Así, para muchos abuelos, el pasatiempo que antes se asociaba a los más jóvenes y solían ver de lejos, ahora pasó a ser un hábito compartido y la clave para pasar tiempo con sus nietos.

Las investigaciones señalan que las personas mayores de 50 años juegan videojuegos para evitar aburrirse, reducir el estrés y mantenerse en buena condición mental, además de divertirse. A esto se suma el factor clave: el vínculo intergeneracional. Algunos jugadores se acercan a los videojuegos ya en la adultez mayor, muchas veces motivados por el deseo de relacionarse con sus hijos o sus nietos.

La dinámica funciona como un puente cotidiano entre nietos y abuelos, facilitándoles un interés compartido y que les ofrece temas de conversación y complicidad que exceden en sí a una partida.

¿Qué otros beneficios tienen los videojuegos en adultos mayores?

Además de ser una forma de entretenerse y acercarse a sus nietos, los videojuegos son perfectos para los adultos mayores porque llevan a agilizar la mente, relajarse y hasta generar vínculos sociales con otros jugadores, todos aspectos saludables y necesarios durante la vejez.

Donde antes se encontraban el sudoku o los acertijos de palabras, ahora pisan fuerte los celulares inteligentes y tablets que facilitaron tener juegos sencillos para distenderse y acercarse a la tecnología.

Algunos abuelos incluso ya dominan otros terrenos como PlayStation, Xbox o Nintendo, que se encuentran en muchos hogares argentinos, y amplían las opciones para que elijan junto a sus nietos a qué jugar según el momento y las preferencias de cada uno.