Transformar el patio, el balcón o la terraza en un rincón verde desbordante de vida no requiere ser un experto en botánica ni disponer de amplios presupuestos. En los últimos años, la tendencia en paisajismo se desplazó hacia la jardinería sustentable: una práctica centrada en el uso de especies adaptadas al suelo y al clima local, que reducen sensiblemente el consumo de agua y presentan alta resistencia a las plagas.

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En este escenario, las investigaciones y desarrollos del Instituto de Floricultura del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) cobraron un fuerte protagonismo, registrando variedades autóctonas que combinan un gran valor estético con una enorme rusticidad.

El programa de mejoramiento genético del INTA permitió rescatar especies silvestres de la flora nativa para transformarlas en plantas ornamentales de alto desempeño. Entre las opciones más elegidas por los apasionados del jardín se destacan:

Mecardonia ( "Poty Amarilla INTA" ): Una herbácea perenne ideal para macetas colgantes o como cubresuelo. Desarrolla una tupida manta de diminutas flores amarillas desde la primavera hasta el otoño, requiriendo riegos moderados y pleno sol.

Verbena o Glandularia ("Dulce Coral INTA"): Reconocida por su gran tolerancia tanto al calor intenso del verano como a las heladas invernales. Sus flores en tonos corales, fucsias o violetas la convierten en una opción perfecta para borduras y canteros.

Calibrachoa ( "Overá Fucsia INTA" ): Emparentada con la petunia pero con flores más pequeñas y abundantes, resulta ideal para balcones debido a su hábito colgante. Exige un sustrato liviano con excelente drenaje para evitar la saturación de las raíces.

Chucho del monte ("Nierembergia Cielo INTA"): De flores azul-violeta, esta planta perenne aporta textura y color silvestre. Soporta muy bien el sol directo y requiere podas de limpieza periódicas para estimular continuos rebrotes.

La Poty Amarilla INTA se caracteriza por sus flores amarillas de tamaño pequeño.

Reglas de oro del INTA para un cuidado eficiente

Para garantizar que los ejemplares crezcan fuertes y sanos, los técnicos del organismo oficial remarcan tres pilares básicos de mantenimiento diario:

El principio del riego prudente: Los especialistas coinciden en que el exceso de agua es más perjudicial que una falta temporal de humedad. Se debe regar cuando la capa superior del suelo esté seca al tacto y asegurar que los recipientes cuenten con orificios despejados y una capa inferior de gravilla para evitar el encharcamiento.