Los secretos para incorporar plantas en la habitación y mejorar la calidad del descanso

Existe una creencia muy difundida que afirma que sumar vegetación al espacio donde se duerme resulta perjudicial por el consumo de oxígeno durante la noche. Sin embargo, diversos estudios demostraron que este mito es falso: la cantidad de dióxido de carbono que emite un ejemplar vegetal es ampliamente menor a la que produce una persona o una mascota.

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De esta forma, incorporar variedades de plantas adecuadas en el dormitorio aporta importantes beneficios para el ambiente y contribuye a un reposo más reparador. Integrar especies de interior en la zona de descanso va más allá de la cuestión estética, ya que genera transformaciones directas en la calidad del aire.

Absorción y filtrado de toxinas: Diversas variedades logran neutralizar compuestos volátiles nocivos como benceno, formaldehído y tricloroetileno, habituales en los barnices de muebles, pinturas y materiales textiles.

Control de la humedad y el moho: Ciertas plantas colaboran en regular el vapor ambiental. La hiedra inglesa, por ejemplo, destaca por su capacidad de reducir drásticamente las esporas de moho en cuestión de horas.

Oxigenación continua: Mientras que la mayoría de los vegetales liberan dióxido de carbono por la noche, especies como la sansevieria continúan liberando oxígeno durante las horas de oscuridad.

Efecto aromático y relajante: Especies con aromas suaves, como la lavanda o la gardenia, actúan como calmantes naturales del sistema nervioso, ayudando a conciliar el sueño con mayor facilidad.

Especies recomendadas y sus cuidados básicos

Para lograr un entorno equilibrado y sin complicaciones en el mantenimiento, existen variedades que se adaptan con facilidad al ambiente de una habitación:

Sansevieria (Lengua de suegra): Muy resistente y de escaso riego. No tolera la luz solar directa ni los encharcamientos en la maceta.

Hiedra: Excelente purificadora que favorece a personas con alergias. Requiere humedad ambiental (pulverización de sus hojas) y baja exposición solar directa.

Helecho (Nephrolepis exaltata): Ayuda a aliviar vías respiratorias. Exige espacios con buena iluminación indirecta y un sustrato constantemente húmedo.

Tener variedades de plantas adecuadas para el dormitorio aportaría beneficios para el reposo.

Cinta (Malamadre): Absorbe malos olores y neutraliza un porcentaje elevado de formaldehído. Prefiere ambientes con cierta humedad.

Pothos y Monstera: Opciones tropicales de gran adaptabilidad a la penumbra o luz media, ideales para quienes buscan aportar un toque verde sin grandes exigencias de cultivo.

Suculentas y Aloe Vera: Almacenan agua en sus hojas, oxigenan el espacio y demandan riegos distanciados, aunque precisan buena claridad.

Variedades según el Feng Shui: El bambú de la suerte y la zamioculca son elegidos habitualmente para atraer prosperidad y armonizar las energías del hogar.

Consejos para una correcta ubicación y precauciones

Para optimizar el desarrollo de los ejemplares y evitar inconvenientes al descansar, conviene considerar ciertos recaudos prácticos:

Iluminación indirecta: La gran mayoría de las especies de interior sufre con la exposición directa al sol a través del vidrio; lo ideal es ubicarlas cerca de ventanas pero con luz filtrada.

Control de aromas intensos: Flores como los jacintos, los jazmines o los cítricos emiten perfumes penetrantes que podrían alterar el descanso de personas con olfato sensible.