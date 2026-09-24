Jardín Botánico abre sus puertas con una feria: desde plantas carnívoras hasta cosméticos naturales

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre llega la Feria del Botánico al Carlos Thays. Se trata de un evento que tiene lugar todos los años y que es uno de los más esperados por los amantes del paisajismo y la jardinería. De 10 a 17.30 horas, quienes se acerquen van a poder acceder a un catálogo que incluye una amplia variedad de ejemplares producidos en el propio Jardín Botánico y van desde los más clásicos hasta los más extravagantes, como las plantas carnívoras.

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Asimismo, habrá stands de venta de macetas, sustratos, libros especializados en paisajismo y diseño sustentable, además de puestos de cosmética natural y de artesanías. Por otro lado, los visitantes podrán participar de talleres y charlas para armar en casa un jardín o una huerta. Para completar el plan, habrá foodtrucks para disfrutar de rica comida durante el paseo.

Llega la Feria del Botánico al Carlos Thays este fin de semana. Foto: GCBA

Según explicaron desde la organización, lo recaudado por la venta de las plantas producidas en el lugar se destina al mantenimiento y conservación del predio. El Carlos Thays fue fundado en 1898 por el paisajista de origen francés Carlos Thays, figura clave en el diseño de los espacios verdes de la Ciudad. En la actualidad se puede visitar de martes a domingos y disfrutar de uno de los espacios verdes más preciosos y grandes de la Ciudad de Buenos Aires.

En la feria se podrá encontrar rosas, orquídeas, suculentas, plantas carnívoras y semillas a precios justos. Al ser al aire libre, en caso de lluvia se trasladará al fin de semana del 3 y 4 de octubre. Por último, la entrada es libre y gratuita, por lo que se trata de un gran plan para realizar durante el fin de semana sin gastar de más.

Cómo es el plan de renovación del Jardín Botánico

El Jardín Botánico Carlos Thays de Buenos Aires atraviesa un plan de renovación que combina la restauración de su patrimonio histórico con obras de accesibilidad, renovación de edificios y mejoras destinadas a la educación y la investigación. Los trabajos se concentran en las ocho manzanas del predio ubicado en Palermo, entre las avenidas Santa Fe, Las Heras y República Árabe Siria y Plaza Italia.

Uno de los principales frentes es la recuperación de la Casona, un edificio construido en 1881 y vinculado con la historia del jardín y de Carlos Thays. El inmueble tendrá intervenciones tanto en su interior como en el exterior, además de nuevos usos para ampliar las actividades abiertas al público. Las tareas también alcanzan los senderos, los invernáculos, las fuentes y las esculturas del predio. El objetivo es mejorar las condiciones, sin alterar el carácter histórico y botánico del espacio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1996.