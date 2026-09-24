Plan ideal para el fin de semana: llega una fiesta de descuentos con libros a solo $1000

Los lectores tendrán una oportunidad clave este fin de semana: llega una nueva LibroFest, el evento que ofrece promociones y libros a solo $1000. El festival durará cuatro días y se realizará presencialmente en la librería Dickens.

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Así será la LibroFest sobre Avenida Corrientes este fin de semana

La LibroFest se realizará del viernes 25 al lunes 28 de septiembre. La librería Dickens (Av. Corrientes 1375, CABA) contará con 5000 ejemplares de libros a solo $1000 cada uno. Además, habrá mesas con promociones de 3x $5.000, 3x $10.000 y muchas ofertas más.

Las promociones solo se pueden aprovechar de manera presencial y abarcan libros de diferentes géneros, tanto nuevos, usados, ejemplares únicos y ediciones especiales. Se aceptan todos los métodos de pago y se mantienen las promociones.

¿Cuáles son los horarios de Dickens?

De lunes a jueves de 9:30 h a 20 h.

Viernes y sábado de 9:30 h a 23:30 h.

Domingos y feriados de 12 h a 21:30 h.

Otro lugar de ofertas para lectores: cómo es

Si la LibroFest en calle Corrientes no te convenció o no encontraste el libro que buscabas, también el fin de semana se realizará la Feria de Libreros de Plaza Italia (sobre la Plazoleta Santa Fe, entre Uriarte y Thames). En concreto, está todos los días de la semana de 10 a 18 hs y podés encontrar libros usados, de colección, ediciones únicas y saldos.

Entre las opciones hay novelas, libros infantiles, historia, arte, psicología, autoayuda, vinilos, cómics, revistas y libros descatalogados, entre diferentes opciones. Se trata no solo de una oportunidad para encontrar tu nueva lectura a un precio accesible, sino de darle una chance a aquellos ejemplares que ya fueron parte de la vida de otra persona y reutilizar, haciendo que las historias sigan circulando.