Con entrada gratuita: llega la Feria del Libro Antiguo a la ciudad de Buenos Aires

Llega una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, esta vez para celebrar los 26 años de su refundación. El evento, ideal para los lectores, se realizará en el Palacio Libertad (ex CCK) con entrada completamente libre y gratuita.

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Así será la Feria del Libro Antiguo en la ciudad de Buenos Aires

La Feria del Libro Antiguo se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre de 14 a 20 hs en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). En esta edición se podrán recorrer stands con ejemplares antiguos, ediciones raras o especiales y libros únicos con ilustraciones originales o encuadernaciones artísticas. También habrá grabados, mapas, fotografías, afiches y otros materiales en papel.

Si bien se confirmó la fecha y el horario, todavía resta saber qué editoriales participarán, cuál será el eje temático de este año y las actividades centrales, en las que suelen invitar a pensadores o escritores destacados. A lo largo de sus años, la feria se ha consolidado como un punto de encuentro para profesionales del libro antiguo, tanto del país como internacionales, así como para bibliófilos, coleccionistas, libreros, entusiastas y el público lector en general.

Se espera que también, además de los stands, haya nuevamente un Espacio Taller en la Plaza Seca del Palacio Libertad. El espacio permite aprender y conocer curiosidades sobre encuadernadores, ilustradores, impresores y artesanos de libros.

¿Cómo adquirir las entradas para la feria?

La Feria del Libro Antiguo es un evento con entrada libre y gratuita, solo hay que acercarse al Palacio Cultural para participar. Ni siquiera hace falta hacer reserva previa de un lugar.