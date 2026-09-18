Llega a los kioscos la colección definitiva sobre la historia del manga y el anime de la mano de RBA

Con el lanzamiento de Mundo Manganime, RBA Coleccionables presenta una obra pionera que recorre las sagas y personajes más emblemáticos de la cultura japonesa. La entrega inicial de este proyecto ya se puede conseguir en todo el país.

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El universo de las historietas y animaciones niponas sumó una novedad destacada en Argentina. La editorial RBA presentó oficialmente Mundo Manganime, una obra pensada para repasar en detalle el fenómeno cultural que influyó a distintas generaciones y que sigue marcando tendencia en el cine, las series y los videojuegos.

Escrita por especialistas y bajo la dirección editorial de Oriol Estrada Rangil -máster en Cultura y Sociedad de Asia Oriental y director del Salón del Manga de Barcelona-, la biblioteca ofrece un análisis profundo sobre el origen de cada franquicia, el estilo de sus autores y su impacto en la cultura popular. La propuesta abarca desde los primeros clásicos como Astro Boy hasta los tanques internacionales que traspasaron fronteras como Dragon Ball, One Piece, Naruto y Saint Seiya.

"Esta colección nace para acercar al lector argentino el análisis más completo que existe sobre el manga y el anime: no solo las historias que todos conocemos, sino el porqué de cada saga, cada personaje y cada creador que la hizo posible", remarcó Gabriel Motylski, Director General de RBA Argentina.

La obra explora los arcos argumentales de las series más populares y repasa el trabajo de figuras claves del medio como Akira Toriyama, Eiichiro Oda y Hayao Miyazaki. Cada volumen combina análisis técnico sobre el manga original, las adaptaciones en anime, películas y OVAs, complementado con información histórica sobre la cultura japonesa.

Precios y disponibilidad

El primer tomo de la colección, dedicado íntegramente a Dragon Ball, ya se encuentra disponible en los puestos de diarios y revistas de todo el país a un precio promocional de $7.990 ARS. Las entregas posteriores tendrán un costo de $17.990 ARS e incluirán títulos enfocados en Naruto, One Piece, Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) y Ataque a los Titanes.

Además de la red de kioscos tradicionales, las entregas y la información técnica del proyecto pueden consultarse a través del sitio web oficial de la editorial (www.mundomanganimeRBA.com.ar). Con esta apuesta, el sello busca ofrecer una edición de colección tanto para los seguidores históricos de la animación oriental como para los nuevos lectores.