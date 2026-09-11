Lanzan un concurso de cuatro millones de pesos para escritores de novelas

Lanzan un concurso literario que pagará 4 millones de pesos y posibilitará la publicación de la obra al ganador del certámen de novela inédita escrita en español. Se trata del Premio Futurock Novela que vuelve a abrir su convocatoria para escritoras y escritores de cualquier nacionalidad.

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El jurado de esta séptima edición estará integrado por la escritora Cynthia Rimsky, y los escritores Hernán Ronsino y Roberto Chuit Roganovich, que seleccionarán la novela ganadora entre las diez finalistas. Además, el jurado podrá otorgar una Primera Mención, cuya obra también será publicada por Ediciones Futurock.

Las diez novelas finalistas serán anunciadas durante el mes de octubre y la ceremonia de premiación se realizará en noviembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí pueden consultarse las envío de manuscritos. bases y condiciones, así como el formulario para el GANADORES ANTERIORES 2025

Quiénes fueron los ganadores anteriores:

2025 El camino de la santidad, de Lucía Alba Ferrara Las inútiles, de Nubia Bado (Primera mención) Jurado: Esther Cross, Mariano Quirós y Daniel Guebel.

2024 San José dormido, de José Ignacio Scasserra Antártida, de Luz Pearson (Primera mención) Jurado: Julián López, Carla Maliandi y Alan Pauls

2023 La pájara, de Juan Federico von Zeschau Jurado: Hinde Pomeraniec, Sergio Olguín y Agustina Bazterrica

2022 Quiebra el álamo, de Roberto Chuit Roganovich ,Mundo orco, de Jimena Néspolo (primera mención) Jurado: Martín Kohan, María Moreno y Luis Chitarroni

2021 Ovejas, de Sebastián Ávila La viuda del diablo, de Romina Tamburello (Primera mención) Jurado: Claudia Piñeiro, Sergio Bizzio y Fabián Casas.

2019 Donde mueren las mariposas, de Belén Longo Lo que nos queda del amor, de Juan Cruz Bergondi (primera mención) Jurado: Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara y Juan Diego Incardona