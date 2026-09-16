Más de 200 editoriales, entrada gratuita y una consigna que atraviesa la séptima edición de la Feria del Libro de Flores.

La Feria del Libro de Flores tendrá una nueva edición el próximo sábado 3 de octubre, de 15 a 22, con una propuesta que combina literatura, editoriales independientes, música, cine, talleres y actividades comunitarias. El encuentro será gratuito y en la calle, con la participación de más de 200 editoriales de distintos géneros y una programación que se desplegará en distintos espacios del barrio.

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La séptima edición tendrá como lema “Use el martillo”, una consigna que, según explican sus organizadores, propone pensar la cultura y la acción colectiva como herramientas frente a un contexto de emergencia. La imagen del martillo funciona como eje de la convocatoria: no como un golpe aislado capaz de modificarlo todo, sino como una herramienta vinculada con el trabajo colectivo, la resistencia y la construcción.

Más de 200 editoriales, entrada gratuita y una consigna que atraviesa la séptima edición de la Feria del Libro de Flores.

Entre los nombres destacados de la programación aparecen Lucrecia Martel, Rita Segato y Sylvia Saítta, además del Coro Nacional de Niños. A lo largo de la jornada también habrá presentaciones de libros, conversaciones, muestras, proyecciones, recitales y propuestas destinadas a las infancias.

Feria del Libro de Flores: toda la programación

Uno de los escenarios principales será el Morón y Artigas, donde las actividades comenzarán a las 15:30 con una conversación sobre la disputa por el espacio público, junto a Mapa de la Policía.

A las 16:15 será el turno de “Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos”, con Francesca Lessa y Sebastián Santana. Luego, a las 17, se realizará la charla “Libros para entender lo que nos pasa”, con Inés Hopenhayn, Juan Felipe Salguero, Jose Amore y Melina Alexia Varnavoglou.

La programación continuará a las 17:35 con la presentación del libro sobre el Mural del CFP 24, seguida, a las 17:50, por la participación del Coro Nacional de Niños. A las 18 llegará uno de los momentos destacados de la jornada con Lucrecia Martel.

La literatura argentina tendrá otro espacio central a las 19, cuando Sylvia Saítta participe de una actividad dedicada a los 100 años de El juguete rabioso, de Roberto Arlt. A las 20, Rita Segato y Danú Gontijo abordarán “La viralización de la violencia”. El cierre de este escenario será a las 21, con “Cumbia hasta el lunes”.

Charlas, tarot, literatura y cultura popular

La feria también tendrá actividades en Cazona de Flores, ubicada en Morón 2453. Allí, a las 15, se desarrollará “La barrial internacional. Ferias autogestivas de Buenos Aires, Brasil y Chile”.

A las 16:30 llegará “El tarot también es del barrio”, con Elisa Carricajo, mientras que a las 17:30 Wilson Alves-Bezerra participará de una actividad dedicada a Horacio Quiroga: “El anarquista solitario”.

La literatura y la cultura popular continuarán como protagonistas a las 18:30 con “Redondos. A quién le importa”, junto a Agustín Valle, Ignacio Gago y Ezequiel Gatto.

Más de 200 editoriales, entrada gratuita y una consigna que atraviesa la séptima edición de la Feria del Libro de Flores.

Pero la propuesta no se limitará a las charlas. En Cazona de Flores también habrá una muestra del Taller Popular de Serigrafía, realizada a 25 años de 2001, que podrá visitarse de 15 a 20. Además, entre las 17 y las 20 se proyectarán cortos sobre ferias, libros y Flores.

La séptima edición también incorporará propuestas que exceden el circuito estrictamente literario. Habrá espacios para infancias coordinados por Kamishibai Infinito, la Asociación Francesco Tonucci y Recujuegos.

Durante la jornada funcionará además una posta de salud del Hospital Álvarez, entre las 15 y las 21, mientras que de 15 a 17 se podrá participar de una propuesta de Mecánica Comunitaria de Bicicletas, en Morón y Bolivia.

La programación incluye también una activación serigráfica, peluquería y masajes en distintos espacios de la zona, además de una peña a cargo de La Tempranera del Centro Cultural Roberto Arlt, entre las 17 y las 19. Para los más chicos habrá también maquillaje infantil.

De esta manera, la Feria del Libro de Flores propone una jornada que combina libros, pensamiento, arte y encuentro comunitario, con una programación que busca sacar la actividad cultural de los espacios cerrados y llevarla al espacio público.