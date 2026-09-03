Este fin de semana llega la Fiesta del Libro Usado con entrada gratis

Este fin de semana del 5 y 6 de septiembre llega al Centro Cultural Recoleta la Fiesta del Libro Usado, una feria con la más fina selección de títulos curados por las mejores librerías de usados. Con entrada gratuita, el evento se desarrollará en la terraza del espacio cultural entre las 12 y 19 horas.

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Además de la feria de libros, habrá charlas con figuras consagradas de la literatura argentina, lecturas, entrevistas y música en vivo, con un recital de cierre al final de cada jornada.

Cómo será la programación

La jornada del sábado arranca a las 12 horas con la apertura de la feria de libros. A las 13:30, sube al escenario "Perdón poeta" con música en vivo, y a las 14:30 llega la charla "El Borges de Bioy", en la que Lucas Adur y Juan Maisonnave hablarán sobre la obra de Adolfo Bioy Casares conocida como Borges, el registro de más de 40 años de conversaciones entre Bioy y Jorge Luis Borges.

La Fiesta del Libro Usado será este fin de semana en el CC Recoleta.

A las 15:30, será el turno de una charla entre Ricardo Romero y Esther Cross, con un recorrido por los monstruos de la literatura. El discurso de apertura oficial de la FLU estará a cargo de Gabi Borrelli a las 16:30, y la jornada cierra a las 17:30 con el recital de Nación Ekeko.

El domingo también arranca a las 12 horas con la feria de libros. A las 14:30, Cecilia Bona invita a reflexionar sobre la lectura cotidiana en la charla "Todos somos lectores", y a las 15:30 llega la lectura de poesía "Un milagro perdido", a cargo de Susana Villalba y Tom Maver.

Por su parte, a las 16:30, Juan Mattio entrevistará a la escritora Liliana Heker sobre sus lecturas, su relación con la tradición literaria y su mirada sobre las nuevas generaciones. El cierre del fin de semana llega a las 17:30, con el concierto de Paula Maffia.

La FLU nació en noviembre de 2022 y por las cuatro ediciones anteriores pasaron figuras de peso de la literatura argentina, como Martín Kohan, Mariana Enríquez, Selva Almada, Alejandra Kamiya y Jorge Consiglio, entre muchas otras. En esta quinta edición, la feria reúne a decenas de librerías especializadas en libros usados de toda la ciudad, que prepararon durante meses una selección especial para el público que se acerque al Recoleta.