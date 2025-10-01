Acceso integral a la salud: IOMA anunció la implementación de un nuevo nomenclador de atención en discapacidad

Pese a la deuda que mantiene el Gobierno libertario con la provincia de Buenos Aires que alcanza a 12 billones de pesos, el gobernador Axel Kicillof priorizó la atención de personas con discapacidad. Es por esto que IOMA adoptará el modelo del nomenclador nacional de discapacidad para la obra social. Esta disposición comenzará a regir a partir del 1ro de enero del 2026.

El Nomenclador Nacional tiene como objetivo establecer un parámetro que otorgue referencia al resto de los prestadores de los centros de día, hogares, transporte y educación. Por primera vez en tres décadas, IOMA realiza un proceso de actualización y jerarquización del propio sistema con el objetivo de lograr una atención más integral y equitativa.

En diálogo con medios locales, el presidente de IOMA, Homero Giles, expresó: "La obra social financia prestaciones mensuales a mas de 50 mil afiliados en toda la provincia. No obstante, el sistema se encuentra muy desorganizado habiendo prestaciones por convenios individuales, por amparos y por trámites de excepción”. "El nomenclador nacional funciona, junto con el sistema de categorización en las tres categorías, A, B y C”, detalló el funcionario.

Auditar a prestadores

“Por eso, a partir del 1° de enero de 2026, el único sistema de contratación a prestadores de discapacidad será por reconocimiento de las categorías de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Para aquellos prestadores que no se encuentran categorizados por ese organismo IOMA establecerá un mecanismo de acreditación con los mismos parámetros, para lo cual se va a auditar cada prestador con la finalidad de que todos puedan adecuarse al nuevo modelo que es referencia nacional”, contó Giles.

La obra social que cuenta con más de dos millones de personas afiliadas, dejaron asentado que la adecuación compleja señaló que este cambio se presenta como un desafío ya que hace más de 30 años que no se realizan modificaciones. “Tenemos la convicción que es un pedido de todos los prestadores y que es necesario organizar el sistema de manera que no haya desigualdades”, finalizó Giles tras una reunión con más de 30 entidades prestadores y directivos de IOMA.

Adecuarse a la nueva nomenclatura

Para arribar a la nueva nomenclatura de IOMA, autoridades destacaron la importancia de una serie de encuentros y reuniones para comprender las necesidades y dificultades de la prestación, y el tiempo que esto significa para la adecuación final. La implementación del nuevo nomenclador, el cual se divide en categorías A, B y C, representa un desafío significativo ya que no todos los prestadores están actualmente categorizados. Esto se encuentra de la mano de un proceso de acreditación y auditoria para el nuevo sistema.

Autoridades de la obra social destacaron que el objetivo es afianzar la relación entre la obra social y los prestadores, con el fin de garantizar una atención integral y el ejercicio pleno de derechos de los afiliados.