La ciudad de Funes está en plena negociación con un grupo inversor chino de alto perfil para traer un parque de diversiones con un formato que aún no existe en Argentina. El proyecto, que también involucraría a un agente inmobiliario local como intermediario, promete ser revolucionario, aunque por ahora mantiene muchos detalles en reserva.

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El intendente Roly Santacroce confirmó que tomó la gestión personalmente y explicó que la propuesta incluye un modelo de parque muy innovador, presente únicamente en Chile y Estados Unidos. "Nos trajeron un parque de diversiones muy innovador. Hay uno en Chile y uno en Estados Unidos", afirmó.

Por el momento no se conocen detalles concretos acerca de la ubicación, la extensión del terreno requerido ni la inversión estimada. Santacroce reconoció que el concepto es "muy difícil de explicar" sin imágenes que ilustren el proyecto, pero subrayó, en una entrevista radial con Cadena 3 Rosario, su interés en que avance: "Es muy importante para mí".

El intendente destacó además la trascendencia que tendría esta iniciativa para la provincia de Santa Fe, señalando que "sería una explosión en la provincia" y que no existe una experiencia similar en el país. Actualmente, las conversaciones entre las partes continúan en etapa inicial, sin definiciones cerradas.

Este movimiento llega en un momento de crecimiento para Funes, que también verá la apertura del 11.º local de la cadena de barberías Barber Home, ubicado sobre la avenida Yrigoyen, cerca de Houssay, en el espacio donde funcionó anteriormente Modelarte. Este será el segundo local de este rubro en ese tramo de la avenida, reflejando la expansión comercial de la ciudad.

El intendente destacó la importancia del proyecto para la ciudad.

¿Se viene el Hard Rock en Funes?

El rumor sobre la llegada de un restaurante de Hard Rock asociado a Lionel Messi y la familia Roccuzzo comenzó a ganar fuerza en el sector comercial de Funes. Pese a que no hay confirmación oficial, la propuesta responde al acuerdo global que la cadena gastronómica mantiene con el futbolista desde 2021, el cual abarca desde menús temáticos hasta merchandising exclusivo. La cercanía con Rosario y el hecho de que Funes sea la residencia elegida por Messi al visitar la zona posicionan a la localidad como una ubicación estratégica para la marca.

Esta versión se propagó rápidamente en el mercado inmobiliario santafesino, donde cobra particular fuerza el vínculo con el desarrollo "Raíces de Funes". Este megaproyecto, impulsado por la familia de Antonela Roccuzzo, se desplegará en la intersección de Ruta 9 y Almafuerte, el predio de cuatro hectáreas donde operaba el emblemático predio L'Alicia. La propuesta contempla un espacio de gran visibilidad que integrará locales comerciales, gastronomía, salud, deporte, educación y hotelería.