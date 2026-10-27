A medida que avanza El Niño, los ríos Paraná y Uruguay atraviesan crecidas históricas, lo que desató una crisis para la fauna silvestre de la región: tatú mulitas, yacarés, serpientes de cascabel y pequeños ciervos autóctonos invaden las costas urbanas de la provincia de Corrientes. Todos, arrastrados por la fuerza del agua.

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Son miles de animales los que pierden sus refugios naturales producto de las inundaciones, por lo que buscan tierra firme en playas, veredas y barrios. Este desplazamiento no solo pone en riesgo a las especies, sino también a la población.

Desde el Centro de Conservación Aguará trabajan de manera articulada con fuerzas de seguridad y municipios para hacerle frente a una demanda que no cesa. Las especies que más aparecen en las zonas urbanas y periurbanas son las que tienen movilidad lenta y patas cortas, ya que no logran escapar rápidamente cuando el agua avanza sobre sus territorios.

Qué hacer ante la aparición de especies

Según informaron desde el centro, las especies que más aparecieron son el tatú mulita o de nueve bandas, al igual que los guazunchos -pequeño ciervo conocido como corzuela parda- y diversas especies de serpientes. Aunque estas últimas son buenas nadadoras, la fuerza de la corriente logó arrastrarlas.

Mientras que los yacarés encuentran cada vez menos sitios altos donde reposar y tomar sol, ya que dependen de la energía solar para regular su temperatura antes de alimentarse o ingresar al agua. “Viven en las costas de nuestros ríos, de nuestras lagunas y de nuestros esteros”, describió Catalina Mancedo, del área de Difusión del centro de conservación.

La situación actual no se trata de un fenómeno nuevo. En diálogo con Infobae, Mancedo comparó la situación actual con los incendios forestales que afectaron a la provincia. Pero sostuvo que la emergencia hídrica de El Niño afecta de manera puntual a las localidades linderas a las costas de los ríos Paraná y Uruguay.

El pasado viernes 16 de octubre, un adolescente, de 15 años, fue mordido por una serpiente de cascabel mientras colaboraba con la evacuación de ganado en una zona insular cercana a Goya, por lo que debió ser internado en el Hospital Zonal Dr. Camilo Muniagurria.

En caso de encontrarse con uno de estos animales, el Centro Aguará recomienda mantener distancia, ya que al ser arrastrados varios kilómetros llegan estresados y agotados. “Nosotros somos hoy su mayor amenaza en este mundo. Entonces, ellos a las personas tienen mucho miedo”, advirtió Mancedo.

También señaló que si las personas se acercan en grupo a observar a las especies, estas pueden huir al río y morir ahogadas. A esto se suma no intentar capturarlo ni tocarlo, tampoco darle comida y dar aviso a los equipos de rescate, la policía o a los bomberos.

Por otro lado, se recomienda pasear a los perros con correa en zonas costeras, ya que el ataque de perros domésticos es una de las principales causas de ingreso de fauna silvestre al centro de rehabilitación. El centro insistió en que la presencia de ciertas especies en zonas urbanas no debería generar sorpresa ni alarma. Observar un yacaré en la costa del Paraná o una serpiente cerca del río forma parte de la "convivencia con la fauna nativa de Corrientes".

Cómo es el protocolo de rescate de los animales

Ante cada aviso, el equipo de rescate analiza primero la situación mediante una serie de preguntas que permitan localizar al animal, saber en qué condiciones se encuentra y si presenta algún peligro para la población o viceversa. De esta manera, se determina si el animal necesita ser capturado o si alcanza con educación ambiental dirigida a los vecinos.

Cuando se requiere de captura, el protocolo exige personal con experiencia y herramientas adecuadas. Si el animal se encuentra en buenas condiciones es liberado en su hábitat natural, pero si está herido, enfermo o agotado tras nadar, se lo ingresa al centro para ser rehabilitado.