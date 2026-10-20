La crecida del río Paraná y del Uruguay ya obligó a unas 650 personas a dejar sus hogares en Corrientes, según las estimaciones oficiales. Frente a la capital provincial, el Paraná alcanzó los 7,07 metros, apenas por encima de los 7 metros que activan los protocolos de evacuación, de acuerdo con el último registro de Prefectura.

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La situación no es igual en toda la provincia. Mientras algunas localidades ribereñas ya están en etapa de evacuación, otras permanecen en alerta y siguen hora a hora la evolución de los niveles. Para contener la emergencia, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordina el despliegue de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el marco del Plan ENOS.

Qué es el plan ENOS

El Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 es una estrategia para preparar al país ante posibles emergencias hidrometeorológicas asociadas al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Surgió ante las previsiones que indican una alta probabilidad de lluvias por encima de lo normal, especialmente en la Cuenca del Plata, durante la primavera y el verano 2026-2027. El plan rige desde julio de 2026 hasta el segundo semestre de 2027 y puede actualizarse según cómo evolucione el escenario meteorológico.

Itatí y la capital, las zonas más afectadas por la crecida

El Paraná superó la cota de evacuación en Corrientes Capital, Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó. El cuadro más delicado se vive en Itatí, donde casi 200 personas debieron ser trasladadas a centros de evacuación. A ellas se sumaron otros vecinos que decidieron irse por su cuenta.

Por otro lado, en la capital correntina, alrededor de 340 personas abandonaron sus casas de manera preventiva. En su mayoría no fueron a centros oficiales: se instalaron en viviendas de familiares o conocidos.

En Ituzaingó y en las islas Apipé Grande y Paloma continúa la asistencia a los evacuados. Prefectura patrulla las zonas afectadas y las autoridades pidieron a navegantes, pescadores y habitantes de sectores bajos que extremen las precauciones.

Dos peones rurales murieron en la isla Ibirapitá

La emergencia ya tiene víctimas fatales. La Policía de Corrientes encontró en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista, los cuerpos de dos peones rurales que eran buscados desde el viernes. Según las primeras reconstrucciones, los hombres trasladaban ganado a caballo cuando cayeron al agua en una laguna interna.

Goya y Bella Vista, en estado de alerta

En Goya el río marca 5,28 metros, ocho centímetros por encima del nivel de alerta, aunque todavía lejos de la cota de evacuación, fijada en 5,70 metros. Allí y en Bella Vista la preocupación está puesta en los terrenos bajos, las islas y los productores que ya empezaron a mover sus animales hacia campos más altos.

Cómo está el río Uruguay en Paso de los Libres

Sobre el río Uruguay, Paso de los Libres sigue en etapa de evacuación, aunque el caudal muestra una tendencia descendente. Yapeyú y Bonpland permanecen en alerta, con controles preventivos.

Misiones: rutas y puentes afectados

En Misiones, Gendarmería mantiene controles y tareas de monitoreo en Eldorado, Montecarlo y San Javier. La ruta nacional 12 recuperó la circulación total sobre el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana, después de una inspección técnica. En cambio, el puente Paranaí, entre El Alcázar y Caraguatay, seguía con tránsito alternado por un solo carril, bajo control de personal vial y fuerzas de seguridad.

Qué se espera para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones y tormentas en sectores de Misiones, y nubosidad e inestabilidad en el resto del Litoral.

El reporte hidrológico de Yacyretá anticipa un descenso gradual de los caudales que llegan al Paraná, aunque el río seguirá por encima de los niveles de inundabilidad. La represa recibe hoy un caudal 70% superior al promedio histórico de octubre, un dato que mantiene bajo vigilancia distintos puntos de la cuenca.