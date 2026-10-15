El fundador y líder de Generación Zoe condenado por asociación ilícita y estafa, Leonardo Cositorto, está internado y será operado este jueves por una necrosis en la zona genital. Este miércoles por la mañana fue trasladado desde la unidad penitenciaria hasta el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde quedó hospitalizado en el sector de Quirúrgica 1, bajo custodia penitenciaria.

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"El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", detallaron desde Agencia Noticias Argentinas. Sobre la duración de la operación, explicaron que podría extenderse durante más de cuatro horas, dependiendo de la evaluación médica y de los hallazgos durante la cirugía.

El operativo de seguridad incluye custodia dentro y fuera de la institución médica, debido a la situación judicial de Cositorto, quien permanece detenido. Fuentes cercanas al líder de la megaestafa piramidal adelantaron que “tendrá varios días de postoperatorio en el hospital”.

Qué es la necrosis genital

La necrosis genital es una emergencia médica crítica caracterizada por la muerte de los tejidos en la zona genital o el periné. Se origina principalmente por la interrupción súbita del flujo sanguíneo (isquemia) o por infecciones bacterianas extremadamente agresivas y de rápida progresión, como la gangrena de Fournier.

También puede ser desencadenada por complicaciones de diabetes avanzada, afecciones renales, priapismo prolongado o el uso de dispositivos con efecto torniquete. La gangrena de Fournier es infrecuente. En Estados Unidos, los expertos estiman que menos de 2 de cada 100.000 hombres contraen esta enfermedad que es menos común en mujeres y niños.

El abordaje de la necrosis genital combina la intervención quirúrgica inmediata para remover el tejido comprometido junto con la administración de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. En las fases posteriores, los pacientes suelen requerir soporte en terapia intensiva, monitoreo hemodinámico y, tras la superación de la etapa aguda, cirugías reconstructivas de la zona afectación.

Cuál es la situación procesal de Cositorto

Cositorto permanece detenido en Corrientes, donde en febrero de 2025 fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa. La condena dictada por la justicia correntina fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de este año.

El máximo tribunal convalidó la pena impusta a Cositorto, como así también las condenas a sus socios. Desestimó así la pretensión de la defensa, que pretendía que las condenas provinciales quedaran sin efecto bajo el argumento de que los delitos debían juzgarse de forma exclusiva en el fuero federal. Junto a Cositorto también fueron declarados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino. Los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, por otro lado, quedaron absueltos.

Meses después de recibir la primera condena, en julio del año pasado también fue sentenciado a 11 años de cárcel en Salta. En esa provincia también se lo acusó de estafas reiteradas y asociación ilícita.