La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en una vivienda del barrio porteño de Caballito y demoró a un menor que habría amenazado con perpetrar un atentado masivo en un colegio. Los agentes, que actuaron tras un informe del FBI que alertaba sobre su conducta en redes sociales, incautaron una carta de despedida y réplicas de armas de fuego con inscripciones nazis y nombres de asesinos en masa.

Durante el allanamiento, realizado en un domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, los efectivos secuestraron réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo molotov, teléfonos celulares, una notebook, un pendrive, cuadernos y una carta de despedida ante un posible suicidio, según se detalló en un parte policial. El joven de 16 años se encontraba junto a su familia cuando fue demorado y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica.

También se halló un subfusil réplica con inscripciones alusivas a tiradores como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich, alias "Pan Triste", el joven que entró a los balazos en un colegio en Carmen de Patagones en 2004 y mató a un compañero. Junto a estos elementos había un escrito donde el adolescente describía un plan de ataque para noviembre, que incluía ingresar armado a un colegio y ejecutar un tiroteo.

La investigación se inició a partir de un informe remitido por el FBI de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del Horacio Azzolin, con intervención de la Secretaría del Christian Mansilla.

Cómo era el ataque que tenía planificado

Según fuentes policiales, la medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, tras una investigación iniciada a partir de un informe del FBI, que advirtió sobre la existencia de un usuario en redes sociales que había manifestado su intención de realizar un tiroteo en una institución escolar.

“El reporte alertaba sobre un posible ataque de características similares a los registrados en otros países, lo que motivó la intervención inmediata del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA)”, precisaron en un comunicado. El análisis permitió identificar al presunto autor, quien mostraba “una marcada admiración por el régimen nazi y exaltaba conductas violentas y a atacantes múltiples”.

Tras el allanamiento, el menor fue demorado y quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de “intimidación pública”, mientras la PFA continúa con el análisis del material incautado.