La Play 2 de Sony es es una de las consolas más icónicas y exitosas de la historia del gaming.

La PlayStation 2 (PS2), lanzada por Sony en marzo de 2000 en Japón (y posteriormente en octubre de 2000 en América y noviembre en Europa), es una de las consolas más icónicas y exitosas de la historia. Con más de 160 millones de unidades vendidas, es la consola de sobremesa más vendida de todos los tiempos. Ahora, la Inteligencia artificial nos permite conocer el modelo 2025 “hecho en Argentina”.

En un repaso rápido, el chatbot Grok señaló que esta popular consola “introdujo innovaciones como el lector de DVD, que popularizó este formato, y un catálogo de juegos legendario con títulos como God of War, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2 y Grand Theft Auto III”.

“Su diseño elegante, compatibilidad con juegos de PS1 y funciones multimedia la convirtieron en un hito cultural. La producción continuó hasta 2013, demostrando su longevidad”, agregó el asistente virtual de la red social X. Luego señaló todos los puntos a considerar si se fabricara una versión moderna de esta consola de videojuegos en Argentina durante este año.

Los detalles de la PlayStation 2 modelo 2025, según la IA

En ese sentido, la IA apuntó factores como la “capacidad industrial del país”, así como los “costos locales”, el contexto económico y tecnológico, y la demanda del mercado. A continuación, repasamos los detalles de cómo podría ser la PlayStation 2, en su “versión argenta”:

Diseño actualizado pero nostálgico

Mantendría el icónico diseño rectangular y delgado de la PS2 Slim, pero con materiales más modernos, como plástico reciclado de alta calidad para alinearse con tendencias sostenibles.

La Play 2 de Sony es es una de las consolas más icónicas y exitosas de la historia del gaming.

Colores inspirados en la bandera argentina (celeste y blanco) como edición especial, además del clásico negro.

Logotipo grabado con detalles patrios, como un sol incaico estilizado.

Hardware modernizado

Procesador y gráficos: Incorporaría un chip de bajo costo, similar a los usados en dispositivos de gama media (por ejemplo, un ARM Cortex actualizado o un SoC de MediaTek), capaz de emular juegos de PS2 a 1080p con mejoras en texturas y tiempos de carga.

Almacenamiento: SSD de 128 GB para almacenar juegos digitales, con opción de expansión vía USB o tarjetas SD.

Así es la PlayStation 2 modelo 2025 "hecha en Argentina", según la Inteligencia artificial Grok.

Compatibilidad: Retrocompatibilidad con discos originales de PS2 y PS1, además de una tienda digital con juegos optimizados.

Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 para mandos inalámbricos, y puertos USB-C. HDMI 2.0 para salida a 4K (escalado).

Multimedia: Soporte para streaming (Netflix, YouTube, etc.) y aplicaciones locales como Flow o Telefe Play.

Mandos

Una versión actualizada del DualShock 2, con gatillos adaptativos y retroalimentación háptica similar al DualSense, pero manteniendo la ergonomía clásica.

Opciones de colores personalizados, incluyendo ediciones con temáticas de fútbol argentino (Boca, River, etc.).

Software