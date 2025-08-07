El "Pago Mágico" de Brubank se presenta como una herramienta que simplifica el proceso de pagos empresariales usando IA.

Brubank es el primer banco digital de Argentina y para afianzar su lugar como “líder en innovación tecnológica”, anunció la herramienta "Pago Mágico", un sistema que busca simplificar el proceso de pagos empresariales usando Inteligencia artificial. “Facilita el pago de sueldos, la gestión de proveedores y servicios, así como transferencias inmediatas”, destacó la entidad.

Además, desde Brubank indicaron que con esta nueva solución impulsada con IA: “Las empresas pueden subir ahora sus archivos en diferentes formatos y realizar el proceso con un solo clic”. “Pueden hacer pagos masivos de sueldos y proveedores de manera intuitiva, simplemente subiendo archivos en cualquier formato, sin necesidad de adaptarlos a plantillas”, señaló la firma.

De esta manera, el banco fundado en 2019 detalló que el sistema analiza automáticamente la información y ofrece un resumen listo para confirmar en minutos. “Ahora las PyMEs pueden concentrar todos sus pagos y operar más fácil con la mejor tecnología”, agregó la institución financiera que no tiene sucursales físicas y opera 100% de manera virtual.

Los detalles del “Pago mágico” con Inteligencia artificial

● Simple, rápido y 100% digital.

● Lectura de archivos con IA

● Pago masivo de sueldos y proveedores en minutos

● Procesamiento inteligente de archivos en cualquier formato sin un orden preestablecido.

● Gestión completa desde dispositivos móviles

● Confirmación de operaciones con un solo clic

● Disponibilidad 24/7 desde cualquier ubicación

"Las PyMEs necesitan herramientas financieras que crezcan con ellas. Con Pago Mágico, transformamos un proceso que antes tomaba horas en algo que se completa en solo dos minutos. Al subir un archivo, generamos automáticamente el listado de pagos, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo valioso. Gracias a un equipo de desarrollo comprometido y al uso de inteligencia artificial, hemos mejorado los procesos para que las pymes se concentren en tareas de mayor valor, ahorrando tiempo en su día a día", explicó Gonzalo Campos, Head de Brubank Empresas.

Del mismo modo, Brubank enumeró que “Pago Mágico” cuenta con una gama integral de servicios:

Apertura de Cuenta en Minutos: Sin costo de apertura ni mantenimiento, las empresas pueden abrir una cuenta rápidamente, sin necesidad de documentación física.

Sin costo de apertura ni mantenimiento, las empresas pueden abrir una cuenta rápidamente, sin necesidad de documentación física. Gestión Totalmente Digital: Todas las operaciones de la empresa se gestionan a través de la app, desde la comodidad del celular.

Todas las operaciones de la empresa se gestionan a través de la app, desde la comodidad del celular. Cuenta Remunerada: Las empresas pueden invertir en una cuenta con rescate inmediato y rendimiento diario sin tope.

Las empresas pueden invertir en una cuenta con rescate inmediato y rendimiento diario sin tope. Pagos y Transferencias: facilita el pago de sueldos, la gestión de proveedores y servicios, así como transferencias inmediatas. Los usuarios pueden realizar estos pagos cómodamente desde sus celulares, incluyendo pagos masivos a proveedores y los sueldos de sus empleados. Además, se permite subir cualquier formato de archivo para una gestión más eficiente.

Brubank es un banco completamente digital de Argentina.

Atención Personalizada: Especialistas de empresas disponibles por WhatsApp y soporte 24/7 por chat.

Especialistas de empresas disponibles por WhatsApp y soporte 24/7 por chat. Cheques: Aceptación, Endoso y Depósito.

Aceptación, Endoso y Depósito. Tarjeta de crédito corporativa: Personal y para todo el equipo, límite que se actualiza por IPC

Personal y para todo el equipo, límite que se actualiza por IPC Préstamos al instante desde la app

Como se mencionó, Brubank es un banco en una app, que se puede descargar de forma gratuita y no tiene costo de mantenimiento mensual. Actualmente, cuenta con más de 3.8 millones de clientes y un equipo de más de 300 empleados.