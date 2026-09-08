Industria textil en crisis: un histórico local de la ciudad de Corrientes cerró tras 99 años

La crisis económica golpea a múltiples rubros comerciales en la ciudad de Corrientes. La Estrella, histórico local de indumentaria con 99 años de trayectoria ininterrumpida en la peatonal Junín, cerrará sus puertas en los próximos días, sumándose a los diversos comercios que dejaron de funcionar en el paseo céntrico.

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Eduardo Acosta, empleado de la tienda confirmó que el emblemático comercio especializado en ropa para hombres, niños y uniformes escolares cerrará definitivamente. El trabajador, de 55 años de edad y con 29 años de antigüedad en el mostrador de la firma, analizó la crítica coyuntura del sector mercantil: "Nunca vi a la Junín así, con esta cantidad de locales vacíos, Junín está muy triste", expresó respecto al despliegue de cierres de locales y la baja de ventas.

La industria textil en Corrientes atraviesa uno de sus momentos de mayor caída en años, con un escenario marcado por la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y la creciente incertidumbre en localidades donde estas fábricas son el principal sostén económico. En ese sentido, Acosta sostuvo que los únicos emprendimientos que registran aperturas en el corredor céntrico corresponden a firmas dedicadas a la venta de productos importados de origen chino.

A pesar de la compleja coyuntura económica que desencadenó el fin de la tradicional tienda correntina, Acosta ponderó el trato brindado por la patronal en el tramo final del vínculo laboral. "El proceso se está dando de la mejor manera. En otras empresas vos sos un número, pero acá somos como una familia; siempre hubo cordialidad a lo largo de estos 29 años", aseguró en declaraciones para Radio Dos.

El nuevo cierre del emblemático local expone una vez más el impacto social de la crisis. Luego de que el cierre de diversas sucursales de Musimundo dejara a cientos de trabajadores del NEA en la calle, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Corrientes, José Gatti, se mostró preocupado por el deterioro del empleo y la caída de la actividad económica en el territorio que gobierna Juan Pablo Valdés.

Gatti advirtió por la aplicación de la modalidad de "despidos hormiga", un esquema de goteo diario de desvinculaciones que no genera protestas masivas, pero reduce la masa salarial. En este panorama desolador para el sector trabajador, desde el SEC indicaron que estas dinámicas quedan reflejadas en las dependencias oficiales de contralor laboral y seguridad social. "En la Secretaría de Trabajo nos dicen que están haciendo acuerdos por despidos encubiertos, donde notan que hay mucho movimiento de esa circunstancia; lo mismo ocurre en la Anses con la tramitación de subsidios", sostuvo Gatti.

El sector textil profundiza la crisis: cayó un 16% en junio

La actividad textil registró en junio una caída del 15,9% interanual y acumuló en el primer semestre de 2026 un retroceso del 24,4% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con el último informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

El retroceso fue particularmente fuerte en algunos segmentos. La producción de tejidos y acabados cayó 36,3% en el acumulado del primer semestre, mientras que los hilados de algodón retrocedieron 21,4%, otros productos textiles 18,3% y la preparación de fibras de uso textil 14,1%.

La situación del sector resultó sensiblemente peor que la del resto de la industria. Mientras la actividad textil se contrajo 15,9% interanual en junio, el nivel general de la producción industrial mostró un crecimiento del 2% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado, sin embargo, la industria en general también permaneció en terreno negativo con una baja del 2,2%.

El informe destaca además que la actividad textil se mantiene en los niveles más bajos de los últimos tres años y sin indicios de una recuperación sostenida. Las series desestacionalizadas muestran que el sector sufrió un fuerte deterioro desde 2023 y que, tras algunas oscilaciones, continúa operando muy por debajo de los niveles de entonces. La industria general, aunque se encuentra en un escalón superior, también permanece prácticamente estancada desde comienzos de 2025.