Corrientes: el costo de la luz golpea a la industria maderera y los empresarios reclaman medidas a Valdés

El costo de la energía eléctrica volvió a generar preocupación entre empresarios del sector forestoindustrial de Corrientes. Representantes de 14 aserraderos de Santo Tomé se reunieron con autoridades de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) para plantear las dificultades que generan las facturas sobre los costos de producción.

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El encuentro fue encabezado por el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, y se concretó luego de un pedido realizado por empresarios del sector durante una visita del gobernador Juan Pablo Valdés a Santo Tomé. En esa oportunidad, los representantes de los aserraderos habían planteado su preocupación por el nivel de las tarifas eléctricas.

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el impacto que tiene el consumo de electricidad sobre la estructura de costos de las empresas. La actividad maderera requiere un uso intensivo de maquinaria y equipamiento, por lo que el suministro eléctrico constituye uno de los principales insumos para mantener los niveles de producción.

Según plantearon los empresarios, en algunos casos los montos de las facturas resultan difíciles de afrontar y se suman a otros factores que vienen afectando la actividad forestoindustrial. El sector atraviesa un escenario de menor actividad y dificultades para sostener los niveles de rentabilidad y competitividad.

Durante la reunión también participaron representantes del área comercial de la DPEC, autoridades locales y funcionarios vinculados al distrito de Santo Tomé. De acuerdo con lo informado por el organismo provincial, durante el encuentro se analizaron las condiciones actuales de la actividad maderera y distintas alternativas de acompañamiento para los productores de la región.

Desde la DPEC señalaron además que estos encuentros permiten mantener un canal de diálogo directo con los sectores productivos y brindar información sobre la situación energética y las condiciones del servicio.

Por el momento, sin embargo, no se anunció la aplicación de una tarifa diferencial para los aserraderos, nuevos subsidios ni un esquema específico de refinanciación de las facturas. El encuentro quedó planteado como una instancia de diálogo entre las empresas y las autoridades provinciales, a la espera de eventuales medidas concretas.

Corrientes registró una caída histórica del 32,8% en supermercados

Mientras el gobernador Juan Pablo Valdés postergó el anuncio de aumentos salariales, Corrientes registró un desplome sin precedentes en las ventas de supermercados. Durante el primer semestre de 2026, la provincia se posicionó entre las más afectadas del NEA, con un consumo un 32,8% por debajo de su promedio histórico. Esta cifra no es un hecho aislado, sino que coincide con la reciente revelación de una caída histórica en el consumo de carne a nivel nacional.

El análisis de la caída de las ventas en supermercados surge de la consultora Politikon Chaco basado en datos del INDEC. La cifra revelada surge de comparar las ventas del período enero-junio de 2026 con el promedio registrado entre 2017 y 2025. En ese escenario, 22 de las 24 jurisdicciones del país quedaron por debajo de sus niveles históricos.

El panorama es crítico y reflejan el duro momento que atraviesa Corrientes para reactivar el consumo local, alineado con un mercado interno que no logra remontar. La cifra, aunque no es interanual, refleja que las familias siguen ajustando sus compras y el consumo permanece por debajo de otros años.

Según el INDEC, las ventas en supermercados a precios constantes registraron en junio una caída interanual del 3,1%. De este modo, junio se convirtió en el sexto mes consecutivo en terreno negativo, acumulando una retracción del 2,8% en el primer semestre y confirmando que la recuperación del consumo no logra consolidarse.