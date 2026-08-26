Desplome sin precedente: Corrientes registró una caída histórica del 32,8% en supermercados

Mientras el gobernador Juan Pablo Valdés postergó el anuncio de aumentos salariales, Corrientes registró un desplome sin precedentes en las ventas de supermercados. Durante el primer semestre de 2026, la provincia se posicionó entre las más afectadas del NEA, con un consumo un 32,8% por debajo de su promedio histórico. Esta cifra no es un hecho aislado, sino que coincide con la reciente revelación de una caída histórica en el consumo de carne a nivel nacional.

El análisis de la caída de las ventas en supermercados surge de la consultora Politikon Chaco basado en datos del INDEC. La cifra revelada surge de comparar las ventas del período enero-junio de 2026 con el promedio registrado entre 2017 y 2025. En ese escenario, 22 de las 24 jurisdicciones del país quedaron por debajo de sus niveles históricos.

El panorama es crítico y reflejan el duro momento que atraviesa Corrientes para reactivar el consumo local, alineado con un mercado interno que no logra remontar. La cifra, aunque no es interanual, refleja que las familias siguen ajustando sus compras y el consumo permanece por debajo de otros años.

Según el INDEC, las ventas en supermercados a precios constantes registraron en junio una caída interanual del 3,1%. De este modo, junio se convirtió en el sexto mes consecutivo en terreno negativo, acumulando una retracción del 2,8% en el primer semestre y confirmando que la recuperación del consumo no logra consolidarse.

Cayó el consumo de carne

El caso de Corrientes está atravesado por un claro panorama de ajuste económico desatado por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. En ese contexto, el consumo de carne vacuna se desploma mientras los precios de los cortes avanzan muy por encima de los salarios. En los primeros siete meses del año, la venta de carne cayó 12% interanual y el promedio por habitante se ubicó en 46,3 kilos anuales. En términos absolutos, fueron 163.400 toneladas de carne menos destinadas al consumo interno.

La cifra de la caída de venta de carne se conoció este mes a través del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). Aunque en el sector señalen que julio marcó una leve baja momentánea en los precios, la tendencia general no se revierte.

La pérdida de poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales detrás del menor consumo. Mientras los salarios acumularon una suba interanual del 35,9% en mayo, de acuerdo con el índice oficial, los cortes vacunos mostraron incrementos muy superiores durante el último año.

El informe de CICCRA apuntó que los cortes vacunos aumentaron 52% interanual, mientras que el pollo entero avanzó 22,9%. De esta manera, la carne vacuna se encareció 23,7% en términos relativos frente a la carne aviar.