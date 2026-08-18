Histórico desplome del consumo de carne: se derrumbó 12% en julio

Aunque en el sector señalen que julio marcó una leve baja de precios, el consumo de carne vacuna volvió a desplomarse y se encuentra hundido en términos históricos. En los primeros siete meses del año, la venta cayó 12% interanual y el promedio por habitante se ubicó en 46,3 kilos anuales. Con los salarios retrasados frente a las carnicerías y una mayor orientación de la producción hacia las exportaciones, se profundiza el cambio en los hábitos de consumo .

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), el abastecimiento del mercado doméstico se contrajo 12% entre enero y julio respecto del mismo período de 2025. En términos absolutos, fueron 163.400 toneladas menos destinadas al consumo interno.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El retroceso también se refleja en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses calculado en julio quedó en 46,3 kilos por persona al año, 4,8 kilos menos que un año atrás y una baja interanual del 9,4%. La cifra marca un descenso de casi 20 kilos respecto a los niveles registrados durante la megacrisis de 2001.

La caída se produce en un contexto de menor producción. Durante los primeros siete meses del año se elaboraron 1,689 millones de toneladas res con hueso, un 6,8% menos que en igual período de 2025.

Más exportaciones y menos carne para el mercado interno

La dinámica del sector también está marcada por el crecimiento de las ventas externas. Entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron 487.200 toneladas res con hueso, un 8,8% más que durante el mismo período del año pasado.

El contraste es significativo: mientras el mercado interno recibió menos carne, los destinos internacionales absorbieron cerca de 40.000 toneladas adicionales respecto de 2025. Durante el primer semestre, además, la industria frigorífica exportó 280.100 toneladas peso producto, un 11,1% más interanual. La facturación por esas ventas llegó a un récord de US$2.167,75 millones, 45,9% por encima del mismo período del año anterior.

Los precios de la carne golpean al bolsillo

La pérdida de poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales detrás del menor consumo. Mientras los salarios acumularon una suba interanual del 35,9% en mayo, de acuerdo con el índice oficial, los cortes vacunos mostraron incrementos muy superiores durante el último año.

El informe apuntó que los cortes vacunos aumentaron 52% interanual, mientras que el pollo entero avanzó 22,9%. De esta manera, la carne vacuna se encareció 23,7% en términos relativos frente a la carne aviar.

Entre los principales cortes, el cuadril registró una suba del 53,6% entre julio de 2025 y julio de 2026, seguido por la carne picada común, con 53,5%. El asado aumentó 52,1%, la paleta 51,2% y la nalga 49,2%. Las hamburguesas congeladas, por su parte, tuvieron un incremento del 60,7%.

Sube lo más barato

Durante el último mes, la dinámica mensual de la carne vacuna mostró matices dispares según el corte y la región, con leves subas concentradas en las opciones más económicas y bajas en los cortes de mayor valor. El último relevamiento de precios de la carne vacuna en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario y Córdoba reflejó ajustes moderados durante el mes de julio, con una tendencia de mayor tracción sobre los cortes populares mientras los de mayor precio registraron caídas, según datos presentados por el IPCVA.

En la plaza del AMBA, los incrementos de precio mensual más significativos afectaron a la falda (1,2%), la paleta (1,2%) y el osobuco (2%), mientras que la cuadrada anotó una suba del 1,1%. Por contraposición, los cortes que experimentaron retrocesos intermensuales fueron el matambre (-2,5%), la nalga (-2,0%) y el vacío, con un ajuste a la baja del -3,9%.

En la ciudad de Rosario, los cortes que encabezaron las alzas fueron la falda (3,1%), el osobuco (2,8%) y la picada común (1,8%). En contraste, registraron caídas el peceto (-0,3%), el roast beef (-0,5%) y el matambre (-1,1%). En el mercado de Córdoba, los incrementos mensuales se focalizaron en el roast beef (1,8%), el lomo (1,4%) y la falda (1,1%), mientras que las bajas más acentuadas correspondieron al bife ancho (-1,2%), el osobuco (-1,2%), el matambre (-1,4%) y el peceto (-1,5%).

Un cambio que refleja la crisis económica

El retroceso del consumo de carne funciona como otro indicador del impacto de la crisis económica sobre los hogares. No se trata solamente de una menor disponibilidad del producto: el encarecimiento relativo de los cortes y la evolución de los salarios redujeron la capacidad de compra de los consumidores.

El resultado es una combinación que profundiza la brecha entre el mercado externo y la mesa local: la industria encuentra una demanda creciente fuera del país, mientras dentro de la Argentina cada vez más consumidores deben reducir las cantidades, cambiar los cortes o directamente reemplazar la carne vacuna por alternativas más económicas.