La Feria del Mundo del CUI celebra su séptima edición con más de 60 actividades culturales y gastronómicas.

El próximo domingo 2 de noviembre, el Centro Universitario de Idiomas (CUI) realizará la 7ª edición de la Feria del Mundo, un evento que se convirtió en un clásico para los amantes de los idiomas y las culturas internacionales.

Durante la jornada, que se desarrollará de 13 a 18 horas en la Sede Centro del CUI (Junín 222, CABA), los visitantes podrán participar de clases abiertas, talleres, degustaciones gastronómicas, shows en vivo, juegos y más. La entrada es libre y gratuita.

El encuentro propone un recorrido por distintas tradiciones y expresiones del mundo, con clases para principiantes de inglés, francés, chino, ruso, alemán, coreano, japonés, hebreo, árabe, turco y lenguas originarias, además de clubes de conversación en varios idiomas.

También habrá presentaciones culturales, muestras de arte, talleres de caligrafía y teatro, y recorridos virtuales por ciudades del mundo. Entre las actividades destacadas figuran exposiciones sobre la historia de los caracteres chinos, el arte barroco de Caravaggio, la comedia de Dante y una propuesta que cruza filosofía y rock: “Nuestro amo juega al esclavo”, de Hegel a los Redonditos de Ricota.

En el espacio gastronómico, el público podrá degustar sabores típicos en el CUI Bar, con platos de la cocina alemana, francesa, italiana, árabe, asiática, originaria y argentina.

El cierre estará a cargo del grupo de danza italiana Radici, que promete un espectáculo lleno de ritmo y color para despedir la jornada.

Además, habrá sorteos, premios y una campaña solidaria: quienes asistan podrán colaborar con la organización Amigos en el Camino llevando leche en polvo, café instantáneo o azúcar.

La Feria del Mundo es una de las actividades más esperadas del CUI, que desde hace más de tres décadas promueve la enseñanza de idiomas con una visión inclusiva, plural y abierta al intercambio cultural.

Más información en www.cui.edu.ar o en el video institucional.