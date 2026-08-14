Ideal para una escapada de fin de semana largo: llega una feria que reúne gastronomía y artesanías de diferentes partes del país

Entre las múltiples opciones para disfrutar el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, hay un pueblo que se destaca por celebrar la Fiesta Nacional de Artesanos: Tres Arroyos. El evento contará con ciertos artistas de diferentes partes del país y los mejores platos regionales.

Así será la Fiesta Nacional de Artesanos este fin de semana largo

El evento se realizará del viernes al domingo 17 de agosto en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos (ubicado en La Rioja al 100). En la fiesta habrá alfareros y ceramistas, talladores en madera, herreros que forjan bellas piezas de metal, tejedoras, talabarteros en cuero, orfebres que crean bellas piezas de joyería y cesteros, entre muchos otros rubros.

El objetivo es visibilizar el talento de los artesanos locales, con propuestas llamativas y la oportunidad de disfrutar de un fin de semana diferente y al aire libre. Además de artesanías de diferentes estilos, se podrá disfrutar de buena gastronomía: habrá puestos de las Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos con sus mejores platos.

La feria reúne artesanos de todo el país y gastronomía de colectividades extranjeras

Si bien la entrada es muy accesible, cuesta $1000 para el público general, los jubilados, personas con discapacidad y menores de 11 años (inclusive), tienen el pase libre.

¿En qué horarios funcionará la Fiesta Nacional de Artesanos?

⁠Los horarios de la feria son los siguientes:

Viernes 15: de 14 a 22h (a las 18h se realizará el acto de apertura).

Sábado 16: de 10 a 22h.

Domingo 17: de 10 a 20h.

Qué otras cosas se pueden hacer en Tres Arroyos: las claves para una escapada

Tres Arroyos es un destino tranquilo que alberga muchísima historia a través de sus edificios, monumentos y sitios históricos. Entre los mejores sitios para isitar se encuentran:

Museo de Arqueología, Historia y Ciencias Naturales José A. Mulazzi: es una gran muestra del paso del tiempo en Tres Arroyos, incluso anterior a la llegada de los pobladores actuales.

Museo de Bellas Arte: cuenta con obras de arte locales, regionales y nacionales que evidencian los movimientos artísticos e históricos.

cuenta con obras de arte locales, regionales y nacionales que evidencian los movimientos artísticos e históricos. El Parque Municipal Ángel L. Cabañas: hay espacios verdes en todas sus plazas, pero se destaca como el principal exponente de reservorio forestal, es ideal para disfrutar de la naturaleza al aire libre, con espacios para la recreación y el deporte.

Además, el pueblo bonaerense se destaca por su gastronomía con influencias de los daneses, holandeses, italianos, españoles, franceses, vascos, bolivianos y mexicanos, quienes fueron forjando con el paso del tiempo una identidad propia, imprimiéndole a la ciudad un paisaje único.