Huerta en casa: qué verduras se pueden sembrar en noviembre y las claves para un cultivo exitoso

El mes de noviembre marca una etapa bisagra para quienes disfrutan de cultivar sus propios alimentos en el hogar. La consolidación de las temperaturas templadas y la mayor cantidad de horas de luz solar directa generan las condiciones ideales para impulsar especies de estación cálida y renovar los cajones de siembra, macetas o parcelas de tierra en el jardín.
Para lograr una cosecha abundante antes del pico de calor estival, resulta clave conocer qué variedades se adaptan mejor a esta época del año y cuáles son las tareas de mantenimiento prioritarias para evitar que los cultivos sufran estrés hídrico o plagas.
Qué hortalizas y verduras sembrar durante noviembre
El abanico de cultivos de primavera-verano es amplio y abarca tanto verduras de hoja de desarrollo rápido como frutos que requieren un período más extenso para madurar:
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Tomates, morrones y berenjenas: Es el momento límite para trasplantar los plantines a su lugar definitivo. Necesitan recipientes profundos de al menos 20 a 30 litros y buena exposición solar.
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Zapallitos, zuchinis y calabazas: Se siembran de forma directa en la tierra colocando dos o tres semillas por golpe. Requieren bastante espacio para expandirse y riegos regulares.
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Lechuga, rúcula y radicheta: Aunque se cultivan casi todo el año, en noviembre se aconseja buscarles lugares con sombra parcial durante el mediodía para evitar que florezcan de manera prematura por el calor.
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Acelga y espinaca: Especies nobles y resistentes que permiten ir cosechando las hojas exteriores a medida que crecen, manteniendo la planta productiva por meses.
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Zanahorias y rabanitos: De siembra directa sobre un sustrato suelto y mullido. Los rabanitos ofrecen una cosecha muy rápida, ideal para ver resultados en pocas semanas.
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Aromáticas: Albahaca, orégano, ciboulette y perejil acompañan a la perfección el desarrollo de la huerta, ayudando a ahuyentar insectos perjudiciales.
Tres claves fundamentales para el éxito del cultivo
Para asegurar que las semillas germinen y los brotes se desarrollen con fuerza, los especialistas sugieren prestar atención a tres pilares básicos:
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Riego frecuente y moderado: Con el incremento de las temperaturas, la evaporación del agua es mucho más rápida. Es conveniente regar a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando mojar el follaje para prevenir hongos.
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Nutrición del suelo: Incorporar compost o humus de lombriz antes de sembrar aporta los nutrientes esenciales que demandan los frutos pesados como tomates y zapallos.
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Protección o mulching: Colocar una capa de paja, pasto seco o corteza sobre la tierra ayuda a retener la humedad, regula la temperatura de las raíces y frena la aparición de malezas.