El cuidado de la huerta urbana y el jardín suma una alternativa accesible de la mano de Jaime Gumiel, especialista y creador del canal de YouTube Huerta Forestal De Jaime. En una producción audiovisual que ya superó las 23 mil reproducciones, el jardinero expuso cómo el cítrico, su piel y su extracto funcionan como un complemento para recomponer el estado del suelo y corregir afecciones habituales.

{{{htmlAmp}}}

"Un solo limón crudo consiguió salvar absolutamente a todas mis plantas de morir y de secarse", aseveró el profesional al presentar la técnica. La propuesta radica en el aprovechamiento de los componentes de la fruta, destacando la presencia de limoneno en la corteza, además del aporte de vitamina C y diversos minerales fundamentales para el desarrollo vegetal.

¿Cómo aplicar limón en el suelo para fertilizar y salvar las plantas?

Una de las metodologías desarrolladas por Gumiel consiste en la incorporación directa de fragmentos del fruto en el sustrato. La técnica sugiere enterrar pequeños trozos en la proximidad de las raíces, con mayor utilidad durante la etapa de trasplante, para permitir una degradación paulatina de la materia orgánica.

A fin de evitar saturaciones, el especialista remarcó la importancia de moderar las proporciones:

Ejemplares pequeños: requieren únicamente una porción reducida.

requieren únicamente una porción reducida. Especies de mayor tamaño: admiten un incremento leve en la dosis.

admiten un incremento leve en la dosis. Efecto acumulativo: la descomposición gradual actúa aportando vitalidad de forma progresiva.

Macerado de 24 horas: el riego casero que transforma los suelos alcalinos

Una segunda variante implica el uso de la cáscara y la pulpa en preparación líquida. El proceso requiere sumergir trozos del cítrico en un litro y medio de agua, dejando reposar la mezcla por un espacio mínimo de 24 horas antes de aplicar en el riego habitual.

Este preparado resulta beneficioso para especies que demandan o toleran terrenos ligeramente ácidos, como los limoneros, naranjos o plantas de frutilla. Sin embargo, se debe evitar el uso indiscriminado en ejemplares que exigen suelos alcalinos o muestran sensibilidad a las variaciones de pH.

El jardinero youtuber Jaime Gumiel sorprendió con un video que revela el poder del limón para las plantas (YouTube:Huerta forestal de Jaime).

¿Cómo hacer un insecticida casero de limón contra pulgones y cochinillas?

Para casos donde la vegetación se encuentra afectada por insectos o microorganismos, Gumiel presentó la alternativa de mayor intensidad. El procedimiento consiste en cocinar un limón troceado en un litro o litro y medio de agua hirviendo durante 15 minutos. Una vez frío, el líquido se emplea sobre el follaje para contrarrestar la presencia de:

Pulgones.

Cochinillas.

Moscas blancas.

Cuidado con el sol y la dosis: la advertencia clave para no quemar las hojas

No obstante, la preparación no debe considerarse una solución universal. Debido a la acidez y la concentración de aceites esenciales, una aplicación excesiva o realizada bajo la exposición directa del sol puede quemar las hojas. Respetar los tiempos y las dosis indicadas resulta clave para evitar daños irreversibles en la vegetación.