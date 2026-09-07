Con el arribo de las temperaturas templadas y las jornadas más prolongadas, los espacios al aire libre se transforman en los escenarios predilectos para el esparcimiento. Sin embargo, el mayor uso de patios, terrazas y parques coincide con la irrupción de visitantes indeseados: los roedores. Aunque suelen buscar cobijo de manera más intensa durante los meses fríos, las ratas y ratones mantienen una presencia constante en las zonas verdes, atraídos principalmente por tres factores esenciales: alimento, refugio y agua.

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Los especialistas en control de plagas advierten que los residuos orgánicos expuestos, los recipientes con compost, los frutos caídos de los árboles e incluso los platos de comida para mascotas funcionan como un potente imán. Asimismo, la vegetación tupida, la leña acumulada y los depósitos de herramientas brindan las condiciones ideales para el anidamiento de ratas.

Para evitar que los roedores se instalen en el perímetro de la vivienda, es indispensable eliminar cualquier fuente de atracción. Desde la firma especializada Plagiser sugieren sustituir el uso de bolsas plásticas sueltas por contenedores metálicos o plásticos provistos de tapa hermética.

En caso de realizar comidas en el exterior, resulta prioritario recoger inmediatamente los sobrantes, limpiar la vajilla utilizada y trasladar al interior los comederos de los animales domésticos. En cuanto al mantenimiento botánico, se recomienda podar la vegetación espesa, retirar la hojarasca acumulada y levantar cualquier fruta madura que haya caído al suelo.

Por su parte, desde la organización Denver Urban Gardens (DUG) aconsejan efectuar inspecciones periódicas en el patio, identificando señales inequívocas de presencia de plagas:

Agujeros o excavaciones en la base de muros o bajo estructuras de madera.

Excrementos en zonas de tránsito o cerca de fuentes de comida.

Vegetación y tallos mordidos .

Marcas de pisadas o senderos desgastados en la tierra.

Realizar estos controles al menos dos veces por semana permite detectar a tiempo las madrigueras y actuar antes de que la colonia se expanda.

Para los lugares donde las plantas no puedan crecer, se puede recurrir a trapos embebidos en amoníaco.

Menta, lavanda y ajo: las plantas que ahuyentan a las ratas

Frente a quienes prefieren evitar los venenos químicos o las trampas convencionales —especialmente en hogares donde conviven niños pequeños o animales de compañía—, los repelentes aromáticos surgen como una opción ecológica y eficaz. Los especialistas de DUG destacan el cultivo de tres especies en el perímetro del jardín, cuyo intenso aroma resulta insoportable para el sensible olfato de las ratas:

Menta: Su fuerte fragancia mentolada satura las vías respiratorias del animal, obligándolo a alejarse. Lavanda: A pesar de ser agradable para los humanos, sus aceites esenciales provocan rechazo en la especie. Ajo: La alicina y los compuestos sulfurados que libera actúan como un potente disuasivo natural.

Otras alternativas ecológicas para combatir los roedores

Para sectores específicos donde las plantas no puedan prosperar, como un armario o un depósito, se puede recurrir al uso de trapos embebidos en amoníaco, cuyo olor simula el de los depredadores naturales. Otra variante efectiva radica en aplicar aceite esencial de abeto balsámico sobre soportes absorbentes como el serrín o el madero aglomerado. Una vez colocado en el sector afectado, se aconseja aguardar una semana hasta constatar el abandono de la guarida para luego sellar de manera definitiva todos los orificios de acceso.