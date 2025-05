¿Qué plantas hay que tener en la casa para ahuyentar a las ratas?

Qué plantas ahuyentan a las ratas

La presencia de una rata en el hogar puede significar varias cosas, pero está claro que los habitantes de la misma buscarán que se aleje por temor a ser mordidos o les contagie alguna enfermedad. Es por ello que se recomienda la instalación de ciertas plantas que sirven como repelentes, además de otras medidas de seguridad que ayudarán a evitar su regreso.

Por medio de pequeños orificios, trepando por cables o siguiendo caños, las ratas tienen muchas maneras de salir de las alcantarillas, cruzar una calle e ingresar en un hogar. Por lo general, estos animales se encuentran en la búsqueda de alimento para llevar a sus refugios y se espantan al cruzarse con un ser humano debido a la diferencia de tamaño.

"La verdad no entiendo cómo pueden aparecer ratas en la Ciudad de Buenos Aires", expresó Camblorcete, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo expone una postal que refleja lo que se vive en varias partes de la urbe. Una gran cantidad de basura tirada en la calle y con signos de acumulación más que importantes. Hay barrios en los cuales los tachos brillan por su ausencia y no queda otro remedio que dejar la bolsa en una esquina.

La falta de mantenimiento de los cestos de basura, la poca solidaridad de los vecinos para colocar las bolsas donde corresponde y la ausencia de limpieza en las calles son elementos que permiten la llegada de las ratas. Un animal que sale de su escondite con el objetivo de encontrar comida y frente a este escenario las opciones se multiplican de gran manera. Al punto que pueden llegar a ingresar a los hogares.

Lo particular de esta técnica es que se trata de plantas que se pueden encontrar en cualquier vivero y que brindan una serie de aromas que son tóxicos para las ratas. Por lo tanto, si las detectan, van a alejarse del lugar para no poner en riesgo su vida y continuarán con su búsqueda de comida en otra parte.

Ruda.

Menta.

Lavanda.

Ajo.

Narcisos.

Salvia.

Caléndulas.

Orégano.

Hierbabuena.

Albahaca.

Clavos de olor.

La mayoría de las opciones disponen de aromas agradables para el olfato de las personas como también ideales para elaborar recetas. Es el caso del ajo y la albahaca que permiten armar un delicioso pesto casero si se mezcla con aceite de oliva, queso rallado y nueces.

Por otro lado, en lo que respecta a su uso hay tres maneras. Una es plantarlas en algún cantero o maceta que se tenga y dejarla en la zona donde se haya visto una rata. También se pueden hervir gajos con el fin de generar infusiones que luego serán colocadas en envases para producir sprays caseros. La otra alternativa es colocar las hojas en bolsitas y dejarlas por distintas partes del jardín o dentro del hogar.