Horóscopo semanal: predicciones del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026 y qué le espera a cada signo

Agosto llega a su fin y septiembre comienza con una energía que, según las predicciones de los astrológos, pone el foco especialmente en los vínculos. El inicio del nuevo mes invita a revisar la manera de relacionarse con los demás, expresar los sentimientos y transformar las intenciones en acciones concretas.

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En esta semana que va del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre, hay una carta del tarot asociada a cada signo. Para los primeros días del mes aparecen como temas centrales el amor, la confianza, la comunicación, los proyectos compartidos y la necesidad de encontrar un mayor equilibrio emocional.

Una por una, todas las predicciones para los signos entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre

Aries

Para Aries, el comienzo de septiembre propone dejar de lado las declaraciones y apostar por acciones concretas. Un gesto de apoyo, una palabra en el momento indicado o una muestra firme de cariño pueden ser suficientes para recuperar y fortalecer la confianza con las personas importantes.

La carta de la suerte para los arianos es El Emperador, vinculada con la seguridad y la capacidad de avanzar. La predicción señala que la confianza en un proyecto puede impulsarlos hacia una meta de mayor relevancia.

Tauro

Los nacidos bajo el signo de Tauro tendrán una semana marcada por la búsqueda de estabilidad emocional. La Luna en su signo favorece los lazos duraderos y permite recuperar cierta serenidad a través de los momentos compartidos con las personas cercanas.

Su carta de la suerte es el Dos de Copas, asociada al encuentro y la unión. El tiempo dedicado a quienes aman puede renovar la ilusión y consolidar relaciones que atraviesan una etapa importante.

Géminis

Para Géminis, septiembre comienza con una invitación a prestar mayor atención a los detalles y, sobre todo, a escuchar. La comunicación seguirá siendo fundamental en los vínculos, pero deberá estar acompañada por paciencia para evitar respuestas apresuradas.

La carta que acompaña al signo es Los Enamorados. Según la predicción, las palabras tendrán un peso especial durante estos días y pueden abrir la puerta a gestos de verdadera cercanía y entrega.

Cáncer

Cáncer tendrá por delante una semana favorable para hablar de aquello que quedó pendiente. Septiembre impulsa los diálogos sinceros y las decisiones tomadas con mayor serenidad, especialmente en el terreno de la pareja.

La clave estará en resolver las diferencias desde el respeto y no desde la reacción inmediata. Su carta de la suerte es La Fuerza, que representa perseverancia y capacidad para fortalecer una relación auténtica.

Leo

Para Leo, la llegada de septiembre plantea un desafío concreto: suavizar el orgullo y permitirse expresar el cariño con mayor sencillez. La atención a las necesidades de los demás será tan importante como el propio brillo del signo.

El Sol es su carta de la suerte. La predicción anticipa que un reencuentro con la pareja puede renovar la confianza y aportar mayor claridad sobre la realidad afectiva.

Virgo

Los virginianos comienzan el mes con una energía especialmente favorable. La temporada de Virgo potencia su magnetismo y aporta mayor claridad emocional, en un momento ideal para utilizar la inteligencia y el discernimiento tanto en el trabajo como en los vínculos.

La carta de la suerte es La Justicia, que propone estructurar un plan sólido basado en la transparencia y el trabajo en equipo. Septiembre puede convertirse así en un período para poner orden y avanzar con objetivos más definidos.

Horóscopo.

Libra

Para Libra, el comienzo de septiembre recuerda que el crecimiento personal y afectivo no siempre depende de grandes decisiones. Las pequeñas acciones cotidianas, sostenidas en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor del esperado.

Su carta de la suerte es La Sacerdotisa, vinculada con la intuición y la dedicación. La paciencia será una herramienta fundamental para consolidar los vínculos, especialmente en el ámbito familiar.

Escorpio

Los próximos días encuentran a Escorpio frente a una etapa de mayor certeza y compromiso. Las metas compartidas pueden adquirir un nuevo peso y ayudar a definir hacia dónde quiere avanzar en sus relaciones.

La predicción destaca especialmente la importancia de una conversación profunda. Su carta de la suerte es El Ermitaño, que representa un proceso de revisión y la posibilidad de dejar atrás antiguos prejuicios para elegir un sentimiento más auténtico y concreto.

Sagitario

Para Sagitario, la Luna en Tauro marca la necesidad de prestar atención a las necesidades de la persona que ama. La empatía y la capacidad de contener al otro serán determinantes para construir una relación más estable.

El Seis de Oros es su carta de la suerte y pone el acento en la reciprocidad. Los acuerdos mutuos aparecen como una pieza central para construir una etapa de mayor prosperidad y felicidad.

Capricornio

Capricornio empieza septiembre fortaleciendo aquellos vínculos que se sostienen en hechos concretos y lealtad. Para este signo, las promesas tendrán menos importancia que las acciones capaces de demostrar compromiso.

La carta de la suerte es El Mundo, que abre una mirada hacia el futuro. La predicción señala que proyectar junto a los seres queridos puede despertar incluso planes de viaje o experiencias capaces de generar una nueva perspectiva.

Acuario

En Acuario, septiembre favorece la expresión sincera de las emociones. Algo que viene siendo postergado puede finalmente salir a la luz y abrir una nueva posibilidad en el terreno afectivo.

La carta de la suerte es La Estrella, símbolo de confianza y renovación. La predicción plantea que una conversación pendiente puede convertirse en una oportunidad para recibir o construir un nuevo afecto.

Horóscopo.

Piscis

Para Piscis, los primeros días de septiembre estarán atravesados por la necesidad de encontrar un punto medio entre lo que siente y lo que piensa. Escuchar al otro con flexibilidad será fundamental para evitar malentendidos y fortalecer los vínculos.

La Templanza es su carta de la suerte y representa precisamente ese equilibrio. Según la predicción, una mayor comprensión de quienes lo rodean puede abrir una etapa de plenitud, armonía y paz.