Por lo tanto, la mejor opción es elegir una manta que esté en proporción al peso del integrante más liviano. En el caso de la pareja del ejemplo, la manta debería pesar entre 6 y 7 kilos. Esto asegura que el que pesó más no se quede corto en cuanto a peso, y si quiere un poco más de abrigo, puede optar por una manta individual más ligera que se superponga a la pesada. Así, ambos pueden disfrutar de un buen descanso sin limitarse.

Más allá del peso: técnicas psicológicas para dormir como bebé

1. La rutina de los 90 minutos

El cerebro necesita transición entre vigilia y sueño. Expertos recomiendan:

Apagar pantallas 90' antes (la luz azul inhibe melatonina)

Tomar una ducha tibia (el contraste térmico induce somnolencia)

Leer ficción liviana (activar imaginación desconecta preocupaciones)

2. El poder del "anclaje olfativo"

Usar siempre el mismo aroma en la almohada (lavanda o vainilla) crea un reflejo condicionado. Estudio de Harvard muestra que esto reduce un 30% el tiempo para conciliar el sueño.

El peso ideal debe ser entre 7% y 12% del tuyo.

3. Técnica militar para dormir en 2 minutos

Usada por la Marina estadounidense:

Relajar rostro (incluida lengua) Soltar hombros y brazos como si se hundieran Exhalar profundamente soltando pecho Visualizar escena placentera inmóvil

4. El truco de la "lista invertida" (para mentes ansiosas)

En lugar de contar ovejas, listar mentalmente 5 cosas que NO te preocupan (ej: "No me duele una muela", "No hay ruidos fuertes"). Esto redirige la atención.

5. Regla del 15-15-15

Si no dormís en 15 minutos: