Hito histórico en Patagonia: la revolución científica del INTA que deslumbra en Chubut

Los sistemas productivos y las economías regionales del sur argentino ganan protagonismo en la agenda nacional con la realización del 49° Congreso Argentino de Producción Animal. Organizado por la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) con el fuerte respaldo del INTA y diversas instituciones científicas y académicas, el evento convoca en la ciudad chubutense de Esquel a más de 300 investigadores, profesionales, técnicos y productores de todo el país y el extranjero.

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El encuentro, que se desarrolla en las instalaciones de la Sociedad Rural local, marca un hito histórico al celebrarse por primera vez en la Patagonia Sur, visibilizando las capacidades técnicas, científicas y los desafíos productivos específicos de los ambientes cordilleranos y de estepa.

Ciencia, tecnología y adaptación a los recursos naturales

Desde la dirección del INTA Esquel destacaron que la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales, reuniendo más de 450 resúmenes de trabajos científicos. El eje central de las jornadas gira en torno a producir cuidando los recursos naturales, adaptando las estrategias a la diversidad climática de la región sin descuidar la rentabilidad del sector.

Entre las líneas de investigación y desarrollo que el organismo nacional presenta en el congreso sobresalen:

Nutrición animal avanzada: Se exponen experiencias innovadoras como el uso de probióticos y biosales en la alimentación de corderos y la implementación de reguladores nutricionales en condiciones controladas, impulsadas por equipos técnicos de Chubut y Santa Cruz.

Biotecnologías reproductivas en ovinos: Talleres especializados abordan los avances en superovulación, transferencia de embriones para acelerar planes de hiperselección genética en colaboración con asociaciones de criadores, y visitas técnicas al Campo Experimental Trevelin.

El encuentro pondrá el foco en los desafíos de la producción animal en la Patagonia.

Manejo integral del territorio: Debates sobre el control de la depredación, la evaluación del bienestar animal, el aprovechamiento de pastizales, la apicultura regional y el manejo sustentable en zonas afectadas por incendios.

Un espacio clave para el entramado productivo y científico

El programa del congreso se estructura en once secciones temáticas que abarcan desde la genética y la sanidad hasta la tecnología de productos pecuarios, la enseñanza y la extensión rural. La articulación entre el sector científico, las universidades nacionales y los productores locales busca consolidar herramientas concretas para fortalecer las cadenas de valor ovejeras, bovinas y de pequeños productores en la Patagonia.

De esta manera, el debate federal en tierras chubutenses ratifica el rol estratégico de la innovación tecnológica para potenciar el desarrollo sustentable del sur argentino frente a los actuales desafíos económicos y ambientales.