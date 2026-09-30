Un histórico frigorífico atraviesa una delicada situación y, en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, mantiene deudas millonarias, cheques rechazados y atrasos con los trabajadores que temen por su futuro.

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La planta de Ecocarnes todavía está activa, pero funciona lejos de su nivel habitual. El establecimiento de San Fernando combina abastecimiento del mercado interno con actividad exportadora; está faenando alrededor de 300 animales por día, cuando su capacidad ronda las 900 cabezas.

El desplome del volumen de producción ocurre mientras la empresa enfrenta un fuerte deterioro financiero que ya comenzó a trasladarse a proveedores y trabajadores. El registro comercial contabiliza 232 cheques rechazados por un total de $5.866,2 millones. De ese conjunto, 231 aparecen como no recuperados y solamente uno figura como abonado.

Septiembre concentró buena parte del problema: durante ese mes fueron informados 200 cheques por $4.727,6 millones. La situación generó preocupación entre productores y consignatarios que mantienen operaciones con el frigorífico, particularmente en Buenos Aires y Entre Ríos. A esto se suma una exposición bancaria de $41.469 millones a julio de este año. La compañía mantiene vínculos con unas 20 entidades financieras y registra compromisos mensuales por aproximadamente $1.414 millones.

¿Qué pasa con los trabajadores del frigorífico?

La crisis financiera todavía no derivó en el cierre del establecimiento. Ecocarnes cuenta con una dotación estimada de entre 530 y 550 empleados y, pese a la reducción de la actividad, continúa faenando. “Hoy la planta está operativa, el viernes trabajó y esperemos que siga. Estamos haciendo todo lo posible. La gente viene haciendo un esfuerzo tremendo”, afirmó Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara) a La Nación.

Pero el deterioro también alcanzó las condiciones laborales. De acuerdo con la denuncia gremial, la empresa acumuló durante meses incumplimientos en los aportes patronales y los trabajadores llevan tiempo sin cobertura de obra social. Al respecto, el dirigente gremial añadió: “Venimos bancando porque esto ya empezó hace como un año con el tema de no pagar la obra social; nosotros tratando de entender la situación, porque todo el sector viene mal".

La reducción de la actividad llevó a la empresa a plantear distintas alternativas para disminuir gastos. En las conversaciones mantenidas con el gremio, algunas de esas propuestas estuvieron vinculadas con los costos laborales: “En la audiencia pasada, el frigorífico planteó una serie de medidas totalmente antipáticas; básicamente, dentro de los costos que tendrán que achicar, como siempre lo primero con lo que se agarran es con el salario de los compañeros”.

En el sector frigorífico comenzó a circular la posibilidad de que Ecocarnes solicite un concurso preventivo. Las estimaciones privadas ubican el eventual pasivo por encima de los $35.000 millones, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para esa presentación.

Para el ciclo 2026/27, que comenzó el 1° de julio, la firma recibió una asignación de 636.166 toneladas de Cuota Hilton dentro de la categoría industria. Sin embargo, referentes del sector explicaron que el escenario actual resulta especialmente complejo para los frigoríficos grandes. Con menores niveles de faena, los costos estructurales adquieren mayor peso. Una planta de estas características puede afrontar facturas de electricidad cercanas a los $300 millones mensuales.

A la vez, la transformación del negocio exportador modificó las posibilidades de colocación de determinados cortes. Según fuentes de la industria, la menor participación del mercado chino y las condiciones para vender a destinos como Estados Unidos y la Unión Europea dejaron a algunas plantas con una mayor dependencia del mercado interno.