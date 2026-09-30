Cayó el consumo de lácteos en agosto y las ventas ni se acercan a las de 2023

Las ventas de productos lácteos registraron una nueva baja mensual en agosto, en un mercado marcado por cambios en los hábitos de compra y una pérdida de participación de productos de mayor valor agregado. Aunque el volumen interanual todavía muestra una leve mejora, la evolución de los últimos tres años refleja un retroceso particularmente marcado en las ventas de leche fluida y una recuperación que todavía no alcanza los niveles previos a la irrupción de Javier Milei en la Casa Rosada.

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De acuerdo con el informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), elaborado a partir de información del Panel de Industrias Lácteas, las ventas relevadas durante agosto tuvieron una caída de 0,4% frente a julio de 2026. Si se mide el volumen en litros de leche equivalente, el retroceso fue mayor: 3,4% mensual.

La comparación con agosto del año pasado presenta, sin embargo, un escenario más equilibrado. En volumen de productos hubo un crecimiento de 4,4% interanual, mientras que en litros de leche equivalente el aumento fue de 1,6%. En el acumulado entre enero y agosto, las ventas avanzaron 1,3% en volumen y apenas 0,3% en litros de leche equivalente.

Aún así, este leve repunte se construye por una dinámica desigual entre las categorías de venta y muy lejos de una recuperación homogénea.

Leche: una caída que se extiende en el tiempo

Uno de los principales puntos de preocupación aparece al observar la evolución de la leche. El informe comparó las ventas de leches fluidas a agosto de cada año y señaló un descenso del total comercializado durante los últimos diez años. La serie contempla tanto leches refrigeradas como no refrigeradas.

El cambio no se limita a la cantidad vendida. También se modificó el tipo de producto que concentra las compras. Las leches no refrigeradas fueron ganando participación frente a las refrigeradas durante el período analizado, con una leve reversión en 2024 y un regreso de la tendencia durante 2025 y 2026.

Este comportamiento se inscribe en un escenario de crisis económica que se desató a partir de 2024, momento a partir de que el ingreso disponible para alimentos y bebidas empezó a competir con fuerza con otros gastos del hogar.

El consumidor prioriza precio y productos básicos

El cambio en el consumo también se observa en otras categorías. Las leches saborizadas y chocolatadas tuvieron una fuerte expansión en 2021 y 2022, pero luego sufrieron una caída de 43,1% en 2024.

Desde entonces recuperaron parte del terreno: aumentaron 27,2% en 2025 y 17,4% en 2026, aunque todavía no lograron volver a los niveles de 2022. Los yogures, flanes y postres presentan una tendencia similar, aunque con una caída más moderada.

En este contexto, los quesos muestran una dinámica diferente. Según el informe, el volumen de este rubro logró recuperarse y fue uno de los principales factores detrás del crecimiento de las ventas, junto con las exportaciones.

Pero esa recuperación estuvo acompañada por un cambio en el perfil de las compras. Distintas empresas y consultoras citadas en el informe señalan que el mayor volumen se consiguió mediante ofertas y promociones, con una mayor demanda de productos básicos y fraccionados y una menor participación de especialidades.

Los lácteos todavía no recuperaron el nivel de 2022

La comparación histórica permite dimensionar mejor la situación. Para el período enero-agosto, el índice de ventas por rubro muestra una suba en 2023, un fuerte desplome durante 2024, una recuperación en 2025 y un avance más moderado en 2026. En la serie con base 100 en enero-agosto de 2022, 2024 implicó una caída de 13,2 puntos, mientras que 2025 recuperó 7,5% y 2026 sumó otro 1,4%.

El problema se vuelve más visible al analizar el mix de productos. Los artículos de mayor valor agregado presentan mayores dificultades para recuperar sus niveles anteriores, lo que genera una tendencia descendente en el valor de los productos comercializados en el mercado interno.

A esto se suma que parte de las ventas queda fuera de las estadísticas oficiales. El OCLA advirtió que el deterioro de los ingresos destinados a alimentos y bebidas favorece la aparición de ventas informales y el crecimiento de productos sustitutos de menor precio, como margarinas, bebidas con lácteos y otros derivados.

El dato de agosto no describe por sí solo una caída generalizada del consumo de lácteos. Lo que muestran los datos es un mercado que se recupera en algunas categorías, mientras la leche, los productos de mayor valor agregado y el nivel de ventas en perspectiva histórica todavía arrastran el impacto de los años de menor consumo y del cambio en las prioridades de los hogares por la crisis.