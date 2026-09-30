El lamento de un empresario que ilustra la caída del consumo en supermercados: "No existe más"

La crisis de consumo mantiene en retroceso a las grandes cadenas de supermercados. Según Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), las grandes superficies acumulan 23 de los últimos 24 meses con caídas interanuales en las ventas; una tendencia que -según anticipó- tampoco se revertiría durante el actual mes de septiembre.

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En declaraciones a Palo y Zanahoria, por El Destape 1070, el dirigente describió un escenario de retracción que lleva casi dos años y que se refleja en los distintos canales de comercialización. “Creo que llevamos 23 o 22, sino en los 24, en lo que atañe al consumo en las grandes superficies”, sostuvo.

Las ventas en supermercados siguen en rojo

Los últimos datos mencionados por Martínez muestran que en agosto las ventas de las cadenas de supermercados cayeron 3,3% interanual y 0,6% frente a julio, mientras que el retroceso acumulado durante el año llegó al 4%. Para el titular de ASU, la persistencia de los números negativos evidencia que no se trata de un fenómeno puntual. La caída se extiende a diferentes formatos comerciales y modifica la manera en que los consumidores realizan sus compras.

Uno de los cambios más visibles aparece en el volumen de productos que se llevan en cada visita. Consultado sobre el tradicional changuito de supermercado, Martínez sostuvo que “en líneas generales no existe más como concepto el changuito lleno”. Según explicó, las promociones y descuentos continúan teniendo un papel importante para atraer compradores, pero el menor poder de compra limita la cantidad de unidades que los consumidores pueden adquirir.

Menos unidades y compras más frecuentes

La retracción del consumo también modificó la frecuencia y el tamaño de las compras. En lugar de realizar grandes adquisiciones, los consumidores tienden a comprar cantidades más pequeñas y de acuerdo con sus necesidades inmediatas.

Este comportamiento tiene un impacto diferente según el formato. Mientras los locales de cercanía pueden beneficiarse de las compras frecuentes, los hipermercados sufren en mayor medida la pérdida de las compras de mayor volumen.

La estrategia comercial de las cadenas también se adaptó a este escenario. Martínez señaló que las promociones buscan estimular las ventas y que los consumidores se volvieron cada vez más atentos a los descuentos disponibles.

La informalidad, otro problema para los supermercados

Además de la caída del consumo, el sector enfrenta el crecimiento del comercio informal. Martínez calificó el fenómeno como “un problema mucho más grande y mucho más grave de lo que parece” y sostuvo que genera una diferencia de condiciones entre las empresas registradas y quienes operan fuera de los circuitos formales.

Durante la entrevista, el dirigente citó una estimación de la UCA según la cual alrededor del 50% del comercio sería informal. En ese sentido, cuestionó que las empresas formalizadas afronten impuestos, tasas y costos laborales que no necesariamente recaen sobre sus competidores. “Los impuestos que paga el sector formal terminan financiando aquellos que compiten en su mismo mercado”, afirmó.

Las cadenas buscan nuevas formas de hacer rentable cada local

La caída de las ventas también llevó a los supermercados a modificar el uso de sus establecimientos. Según Martínez, cada vez es más frecuente que las cadenas destinen parte de sus locales a otras actividades como gimnasios, farmacias, peluquerías, kioscos o sucursales bancarias.

El dirigente explicó que esta estrategia permite aprovechar metros cuadrados que ya no resultan tan productivos para la actividad supermercadista tradicional.

Pese al escenario de consumo deprimido, Martínez señaló que las empresas mantienen expectativas de recuperación. “Hay una expectativa de que la situación cambie y que la situación mejore”, sostuvo, aunque los datos actuales muestran que la recuperación todavía no se consolidó.