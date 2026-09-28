El consumo cayó 1,1% en agosto y se profundiza la crisis en los hogares

El consumo de los hogares volvió a caer y según el último informe del Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la compra de bienes y servicios finales registró una baja del 1,1% interanual durante agosto de 2026, acompañada por un retroceso del 0,8% en la medición desestacionalizada frente a julio.

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La dinámica del consumo y el freno en la inflación

El comportamiento del gasto de los hogares continúa oscilando en niveles precarios. En la comparación mensual libre de estacionalidad, agosto se ubicó un 2,1% por debajo de los picos alcanzados a comienzos de 2025, ratificando un estancamiento relativo en la demanda interna.

En agosto, la inflación se posicionó en un 1,7% mensual, marcando un descenso en comparación con el 2,1% registrado en julio y consolidando un ritmo cercano al 2% acumulado en los últimos meses. En términos interanuales, el nivel general de precios retrocedió al 33,5%. A pesar de que este enfriamiento de la inflación, el consumo aún no logra tomar la fuerza esperada, acumulando divergencias con el ritmo de la actividad económica general.

Rubro por rubro: de la caída en autos a la mejora en indumentaria

El comportamiento del mercado mostró un escenario sumamente heterogéneo al evaluar los sectores clave de la economía:

Transporte y vehículos: Fue el sector con mayor tracción negativa, sufriendo un duro desplome del 11,4% interanual . La contracción se explicó principalmente por la baja del 18,6% en el patentamiento de automóviles.

Recreación y cultura: Registró una retracción del 8,2% respecto a agosto de 2025 , interrumpiendo la senda de recuperación registrada meses previos.

Indumentaria y calzado: Anotó una suba estimada del 4,9% interanual , favorecida por una base de comparación baja frente a igual período del año anterior.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: Creció un 4,8% interanual , empujado por un incremento en la demanda de energía eléctrica.

Bienes de consumo masivo (FMCG): En su último dato consolidado reflejó una contracción interanual del 2,6%.

Tarjetas y créditos: el impacto del financiamiento

Un elemento central para comprender el enfriamiento de la demanda radica en el comportamiento del financiamiento comercial. Luego del fuerte avance crediticio observado entre 2024 y 2025, el crédito orientado a los hogares comenzó a mostrar signos de agotamiento en lo que va del año.

Tanto el financiamiento mediante tarjetas de crédito como los préstamos personales y prendarios encadenaron varios meses consecutivos en terreno negativo. Esta retracción golpeó de manera directa la compra de bienes durables, provocando bajas persistentes en la venta de electrodomésticos y autos. La única excepción dentro del mercado crediticio la constituyen los préstamos hipotecarios, que mantienen su tendencia ascendente y sostienen el nivel de operaciones escriturales en el sector inmobiliario.