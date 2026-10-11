Dejó Buenos Aires al jubilarse y se mudó a un pueblo entrerriano de 500 habitantes

Erika tomó una decisión que cambió por completo su vida: dejar Buenos Aires y comenzar una nueva etapa en un pequeño pueblo llamado Nueva Escocia, ubicado en el departamento Concordia, con apenas 528 habitantes. Allí vive rodeada de gallinas y ovejas, y asegura que lo más valioso que encontró fue aprender a tenerse a sí misma.

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista con el youtuber Mauro Besson, Erika contó que la inseguridad fue el detonante para tomar la decisión de mudarse. "Me han asaltado en mi barrio tres veces y en la última me pusieron un revólver en el pecho y me sacaron un auto. Fue la decisión más difícil de mi vida tener que mudarme y venirme a vivir acá", recordó sobre el día en que empezó a pensar en abandonar no solo su casa sino también la provincia.

Con su hija ya en la universidad, Erika empezó a trabajar en varios empleos extras para juntar el dinero que le permitiera comprar un terreno. Sin embargo, pese a tener el monto necesario, varias ofertas de viviendas se frustraron. "Este lugar me eligió a mí. Lo encontré por una aplicación en 2022. Me alcanzaba y hasta me sobraba un poco de dinero para hacer toda la mudanza", comentó todavía emocionada por su recorrido.

La vida en el campo no es sencilla, pero para Erika la tranquilidad que encontró hace que cualquier obstáculo sea más llevadero. "Acá es todo distinto. Se puede dejar la puerta abierta sin miedo. Por ahí yo subo a mis redes fotos del lugar o videos y muchas personas me comentan: ‘Ay, si yo pudiera estar ahí, estaría en paz’. Y creo que la paz es otra cosa, va por dentro. Pero la tranquilidad, eso no tiene precio y saliendo de las ciudades se consigue un poco más", aseguró.

Las claves para vivir en un pueblo en tranquilidad

El youtuber quiso saber cómo se las arregla para vivir en un pueblo tan pequeño, y Erika respondió con una sonrisa: "Mis amigos me dicen que esto es como una casa de turcos porque acá se vende de todo. Leo cartas de tarot. Vendo huevos. Si hay mucho en la huerta, también vendo. Si uno está pensando todo el tiempo en el futuro, está como muy limitado". Su filosofía es vivir el día a día sin angustiarse por lo que vendrá.

Erika reveló su historia y cómo encontró la paz en un pueblo de 500 habitantes tras dejar Buenos Aires (YouTube: Mauro Besson).

"Si no sos muy ambicioso y entendés que lo importante para vivir es tener lo esencial, se puede vivir. No digo que esta sea la vida a la que todos tienen que aspirar porque cada uno tiene que vivir su vida, su historia y sus propias lecciones. Pero yo con el tiempo entendí que no servía de nada tener tanto", reflexionó, invitando a otros a animarse a cambiar.

Al final de la charla, Erika quiso compartir un consejo para quienes están pensando en dejar la ciudad: "Más de una vez me pregunté si me equivoqué porque la soledad es una escuela muy acelerada, muy profunda y donde también te das cuenta de que el otro es necesario. A veces no te das cuenta de que el otro es necesario. Pero yo creo que la vida me trajo hasta acá para que reflexione sobre muchas decisiones y empiece a no depender tanto del otro", concluyó con honestidad.