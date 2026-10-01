¿Hay feriados en octubre 2026? Cuándo son y las fechas del calendario oficial

Los argentinos que estén organizando escapadas, viajes o simplemente buscando conocer con anticipación los próximos días de descanso ya tienen una fecha confirmada para octubre de 2026. De acuerdo del calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, el mes tendrá un único feriado nacional: el lunes 12 de octubre.

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La jornada corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido como feriado nacional trasladable por la Ley 27.399. Como en 2026 el 12 de octubre cae lunes, no es necesario trasladarlo a otra fecha. De esta manera, el calendario marca un fin de semana de tres días entre el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12.

Calendario de octubre 2026.

¿Cuándo es el feriado de octubre 2026?

El único feriado nacional de octubre será el lunes 12 de octubre de 2026 , por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural . La fecha figura en el calendario oficial de feriados nacionales y tiene carácter trasladable.

, por el . La fecha figura en el calendario oficial de feriados nacionales y tiene carácter trasladable. Al caer directamente un lunes, el feriado no necesita ningún cambio de fecha. Así, octubre tendrá un fin de semana largo de tres días, que comenzará el sábado 10 y finalizará el lunes 12.

La normativa argentina contempla al 12 de octubre entre los feriados nacionales trasladables. La Ley 27.399 establece que esta fecha forma parte del calendario oficial junto con otros feriados trasladables, como el 17 de junio, el 17 de agosto y el 20 de noviembre.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre?

El feriado del 12 de octubre tiene en la actualidad el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación forma parte de un cambio en la manera en que el Estado argentino aborda la conmemoración de esta fecha.

Antes, el día era conocido como Día de la Raza. El Decreto 1584/2010 estableció la denominación actual y modificó el esquema de feriados nacionales vigente hasta entonces. La normativa oficial incluye expresamente el 12 de octubre entre los feriados nacionales trasladables.

Calendario 2026.

La fecha también tiene una larga historia dentro del calendario argentino. En 1917 fue declarada fiesta nacional mediante un decreto, mientras que distintas normas posteriores modificaron su denominación y régimen hasta llegar al esquema vigente.

Calendario de feriados de octubre 2026

De acuerdo con el calendario oficial, el cronograma de octubre queda de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Domingo 11 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Martes 13 al sábado 31 de octubre: no hay otros feriados nacionales generales previstos en el calendario oficial.

Por lo tanto, el lunes 12 será el único feriado nacional de octubre de 2026 y conformará un fin de semana largo de tres días.