¿Hay feriados en octubre 2026 en Argentina? Qué confirmó el gobierno de Javier Milei

Después de varias semanas sin un fin de semana largo, octubre de 2026 tendrá un nuevo descanso extendido en Argentina. El calendario oficial establece que el lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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La fecha llegará luego del último fin de semana largo de agosto y será, según el calendario vigente, el único feriado nacional de octubre. No habrá otros días no laborables ni feriados con fines turísticos durante ese mes.

Feriados de octubre 2026: qué día será el próximo fin de semana largo

El lunes 12 de octubre de 2026 será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como la fecha cae lunes, no necesita ser trasladada y permitirá conformar un fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

El 12 de octubre forma parte de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. La normativa contempla mecanismos específicos para el traslado de determinadas fechas cuando caen en días de la semana que así lo requieren.

En este caso, sin embargo, no habrá modificaciones: el feriado ya está fijado para un lunes.

¿Hay más feriados en octubre de 2026?

No. Octubre tendrá una sola fecha de descanso a nivel nacional. De acuerdo con la información publicada por Bloomberg Línea, tampoco habrá días no laborables ni feriados con fines turísticos adicionales durante el mes.

El calendario oficial del Gobierno nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables, días no laborables y feriados con fines turísticos. El 12 de octubre figura entre los feriados trasladables establecidos por la legislación nacional.

Calendario de feriados.

Por lo tanto, quienes estén organizando viajes o actividades para octubre pueden contar con un único fin de semana largo nacional: el que se extenderá del 10 al 12 de octubre.

Qué feriados quedan después de octubre

El calendario vuelve a sumar fechas en noviembre. El lunes 23 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre y se traslada al lunes. De esta manera, también habrá un fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23.

Además, el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre de 2026 será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, una incorporación extraordinaria al calendario que generará otro fin de semana largo: sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

Hacia diciembre, el calendario contempla el lunes 7 como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 como feriado por la Inmaculada Concepción de María. El viernes 25 de diciembre, en tanto, será feriado por Navidad.