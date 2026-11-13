Descubrieron una nueva rana que lleva a sus crías en la espalda

Después de más de diez años de investigación, científicos confirmaron el descubrimiento de una nueva especie de rana marsupial en el norte de Perú. El ejemplar fue identificado en el Bosque de Protección Alto Mayo, un área natural ubicada en la región de San Martín. Su particularidad más llamativa es que transporta a sus crías en una bolsa ubicada en la espalda.

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El hallazgo fue anunciado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) de Perú y es resultado de un trabajo conjunto entre investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de California, en Estados Unidos. La investigación permitió confirmar que se trata de una especie que hasta ahora no había sido descrita por la ciencia.

La rana fue bautizada como Gastrotheca sanmartin, en referencia a la región donde fue encontrada. Su identificación representa un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas de montaña sudamericanos.

Cómo es la nueva especie de rana marsupial descubierta en Perú

Una de las características que distingue a este grupo de anfibios es su particular forma de reproducción. Las ranas marsupiales del género Gastrotheca llevan sus embriones en una bolsa ubicada en la espalda, donde las crías completan su desarrollo hasta convertirse en pequeñas ranas.

A diferencia de otras especies de anfibios, sus crías no atraviesan una etapa de renacuajo en libertad. Este proceso ocurre dentro de la bolsa materna, una característica que vuelve especialmente llamativa la biología de estos animales.

La nueva especie fue identificada a partir del análisis de una hembra adulta encontrada en 2014. El ejemplar estaba en un pajonal húmedo de las zonas altas del área protegida, a 3.254 metros sobre el nivel del mar.

Más de diez años de investigación para confirmar el descubrimiento

El trabajo científico comenzó a partir del hallazgo de ese ejemplar, pero fueron necesarios más de diez años de investigación para confirmar que pertenecía a una especie diferente de las ya conocidas.

La especie fue identificada en un área natural protegida de Perú.

El investigador Juan Cusi, integrante de la universidad peruana, destacó la importancia del lugar donde apareció el ejemplar. "El BPAM es un albergue de especies que todavía no han sido descritas", afirmó. Además, sostuvo: "Este hallazgo es una muestra de que aún queda mucho por conocer".

El descubrimiento también volvió a destacar el valor ambiental del Bosque de Protección Alto Mayo, ubicado en el norte de Perú. Se trata de un espacio natural que alberga ecosistemas de montaña y especies cuya existencia todavía no fue documentada por la ciencia.

En ese sentido, Ivonne Paico, jefa del área protegida, señaló que el hallazgo confirma la importancia de conservar estos ambientes. La protección de los ecosistemas de montaña permite resguardar especies únicas y preservar espacios naturales que todavía pueden ofrecer nuevos descubrimientos.

Cuántas especies de ranas marsupiales se conocen hasta ahora

Con este descubrimiento, la Gastrotheca sanmartin se incorpora al grupo de más de 70 especies de ranas marsupiales conocidas hasta el momento.

Estos anfibios suelen habitar zonas elevadas de montaña y bosques nublados de Centroamérica y Sudamérica. Su presencia se concentra especialmente en la región andina de países como Colombia, Perú y Ecuador.