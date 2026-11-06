Alerta por el caballito de mar: por qué esta especie marina está en peligro de extinción

El caballito de mar, uno de los animales más representativos del Mediterráneo, enfrenta un escenario cada vez más preocupante por el deterioro de su hábitat natural. En las Islas Baleares, sus poblaciones disminuyeron entre un 25% y un 30% durante las últimas décadas, como consecuencia de la presión turística, la actividad náutica, la urbanización costera y el calentamiento del agua.

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La situación genera preocupación entre los especialistas, ya que estos pequeños peces dependen de ecosistemas marinos específicos para alimentarse, reproducirse y protegerse. Aunque se impulsaron proyectos para recuperar sus poblaciones, los esfuerzos todavía enfrentan el desafío de conservar los espacios naturales que necesitan para sobrevivir.

Por qué el caballito de mar está cada vez más amenazado

La transformación de las zonas costeras es uno de los principales factores que explican el retroceso de esta especie. La construcción sobre el litoral, el incremento de las embarcaciones y la actividad turística modificaron ambientes que anteriormente funcionaban como refugios naturales.

Los caballitos de mar necesitan aguas poco profundas y tranquilas, con abundante vegetación marina. Utilizan su cola prensil para sujetarse a las plantas y permanecer protegidos de las corrientes y los posibles depredadores.

Sin embargo, muchos de esos espacios perdieron sus condiciones originales. Lugares de las Baleares como Arenal des Castell, el puerto de Sóller y Sant Antoni de Portmany experimentaron transformaciones que dificultan la supervivencia de estos animales.

El calentamiento del mar Mediterráneo también afecta a la especie

Al impacto de la actividad humana se suma el cambio climático. El aumento de la temperatura del agua modifica las condiciones de los ecosistemas marinos y representa una amenaza tanto para los caballitos de mar como para otras especies que dependen de ese ambiente.

Un estudio del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), perteneciente al CSIC y la Universidad de las Islas Baleares, determinó que la temperatura del mar Balear aumentó un promedio de 0,036 grados por año desde 1982.

Este fenómeno también afecta a la posidonia oceánica, una planta marina fundamental para el equilibrio de estos ecosistemas. Su conservación resulta especialmente importante porque forma parte de los ambientes donde los caballitos de mar encuentran refugio y alimento.

El calentamiento del Mediterráneo también modifica las condiciones de supervivencia marina.

El proyecto que busca recuperar las poblaciones de caballitos de mar

Frente a la disminución de ejemplares, Banca March y la Fundación Palma Aquarium impulsaron una iniciativa de conservación que contempla la reintroducción de animales en espacios protegidos.

Durante los últimos cuatro años, el proyecto permitió reintroducir 1.517 ejemplares en zonas marinas protegidas y Lugares de Interés Comunitario. La iniciativa busca contribuir a la recuperación de una especie cuya presencia resulta cada vez menos frecuente en distintos sectores del archipiélago.

Sin embargo, los responsables del programa advierten que devolver ejemplares al mar no alcanza por sí solo para revertir la situación. También es necesario recuperar los ambientes naturales y disminuir las actividades que deterioran esos espacios.