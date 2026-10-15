La caída de la ballena: ¿es posible que una persona sea tragada viva por una ballena?

La caída de la ballena, película protagonizada por Austin Abrams, plantea una situación límite en las profundidades del océano: un hombre queda atrapado dentro de una enorme ballena y debe encontrar la manera de escapar antes de quedarse sin oxígeno. Aunque la premisa parece propia de la ficción, existen antecedentes de personas que fueron engullidas accidentalmente por estos animales. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre quedar atrapado en su boca y llegar hasta su estómago.

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La caída de la ballena, dirigida por Brian Duffield, está basada en el libro homónimo de este último. La historia sigue a Jay Gardiner (Austin Abrams), quien, tras la muerte de su padre (Josh Brolin), se sumerge en la costa central de California para buscar sus restos. Su expedición toma un giro inesperado cuando una enorme ballena se lo traga. Atrapado en el interior del animal y con apenas una hora de oxígeno restante, deberá recurrir a las enseñanzas que recibió de su padre para intentar escapar.

El elenco también cuenta con Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd. La producción está a cargo de Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum, con Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham como productores ejecutivos.

¿Puede una persona ser tragada viva por una ballena?

La respuesta depende de la especie y de hasta dónde llega el animal al engullir a una persona. Aunque las ballenas son capaces de abrir sus enormes bocas para capturar grandes cantidades de agua y alimento, no todas tienen la anatomía necesaria para tragar a un ser humano adulto. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, se alimentan de pequeños peces y otros organismos marinos. Su boca es gigantesca, pero su garganta es relativamente estrecha. Por ese motivo, una persona podría quedar atrapada accidentalmente en su boca durante unos instantes, aunque el animal no podría tragarla hasta el estómago.

El caso de los cachalotes presenta diferencias. Estos cetáceos pueden alimentarse de presas de gran tamaño, como los calamares gigantes, y su anatomía les permite ingerir animales que una ballena jorobada no podría tragar. Sin embargo, esto no significa que sea habitual que engullan seres humanos ni que existan pruebas científicas de personas adultas que hayan sido tragadas por completo y hayan sobrevivido.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en junio de 2021, cuando Michael Packard, un buzo estadounidense que trabajaba frente a Cape Cod, Massachusetts, contó que había sido engullido por una ballena jorobada mientras buceaba. Según su relato, el animal lo atrapó en su boca y lo mantuvo allí durante aproximadamente 30 a 40 segundos, antes de expulsarlo. Packard sobrevivió al episodio y pudo contar lo ocurrido.

El escenario que plantea La caída de la ballena es mucho más extremo. Jay no queda simplemente atrapado en la boca del animal: debe enfrentarse a un entorno oscuro y hostil mientras el oxígeno disponible disminuye. En la realidad, llegar al estómago de una ballena supondría un peligro extremo. La falta de aire respirable, las posibles lesiones y las condiciones del aparato digestivo harían que las posibilidades de salir con vida fueran extraordinariamente bajas. Además, el tiempo que una persona podría resistir dependería de factores como el oxígeno disponible, la temperatura y su estado físico.