Matthew Lillard, el actor de Scooby Doo, víctima del ajuste económico: "Vendimos nuestra casa"

El actor Matthew Lillard habló sobre el difícil momento económico que vivió luego del estreno de Scooby Doo 2: Monstruos sueltos. El actor que encarnó a Shaggy en las películas de acción real, recordó el fracaso de la secuela de Scooby Doo y como ese filme le cerró puertas en Hollywood.

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La revelación de Llllard fue en su participación en Know Their Lines, de Variety, en donde compartió su experiencia en la primera película de Scooby Doo en acción real, un mega éxito de taquilla que significó una oportunidad profesional en su carrera. “Sentía muchísima presión por no hacerlo mal”, sostuvo Lillard, quien compartió pantalla con Freddie Prinze Jr. como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne y Linda Cardellini como Velma.

La primera Scooby Doo, estrenada en 2002, recaudó aproximadamente 275 millones de dólares en todo el mundo, y fue una catapulta a la fama para el actor, que venía de una notable participación en Scream, de Wes Craven. Y en Scooby Doo 2 la apuesta se redobló, con más monstruos al ataque, pero el resultado no fue el mismo: aunque recaudó 181 millones, después de su estreno la carrera de Matthew Lillard sufrió una caída prolongada.

El día que Hollywood le dio la espalda y su enojo con Scooby Doo

“Le guardé resentimiento a Scooby-Doo durante mucho tiempo, pero nunca me arrepentí de hacerla porque, en realidad, si no hubiera tenido el dinero que gané en la segunda película, no habría podido salir adelante”, sostuvo el actor que debió salir adelante con el dinero que ganó con las dos películas de Scooby.

La falta de continuidad laboral tras Scooby Doo 2 significó un golpe para su bolsillo y un ajuste económico, tal como reveló: “Vendimos nuestros autos, vendimos nuestra casa. Básicamente redujimos nuestro nivel de vida para poder vivir de una manera muy económica”. Además, sostuvo que su esposa debió volver a trabajar. “Siempre fui un actor de carácter, y pensé que era más que eso”, admitió.

Su trabajo más reciente es la serie Carrie, de Mike Flanagan, que adapta la célebre novela de terror de Stephen King. En la última década tuvo participaciones destacadas en los repàrtos de las películas Scream 7, Five Nights at Freddy's, La vida de Chuck (basada en cuento de King) y la serie Daredevil: Born Again.

En una entrevista de 2025 reveló que aún debe pelear por los roles y que nada se le ha garantizado en Hollywood: “Siempre he sido un poco peculiar, algo desgarbado y con muchísima energía. Soy divertido, hago tonterías y, al mismo tiempo, puedo interpretar papeles dramáticos, así que realmente no saben en qué categoría encasillarme. Pero creyeron que podían reemplazarme; incluso ahora tengo que pelear por trabajos".