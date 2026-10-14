Netflix anunció el regreso de Las crónicas de Narnia: cuántas películas son y cómo verlas en orden

Netflix presentó el primer trailer de Narnia: El sobrino del mago, la nueva película dirigida por Greta Gerwig que volverá a la saga fantástica creada por el escritor británico C.S Lewis. La plataforma apuesta a revivir las novelas luego de la trilogía que empezó en 2005 con Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, y siguió con El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010).

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En el adelanto se ven las primeras imágenes de la película que anticipa magia, aventuras y criaturas fantásticas de la mano de Greta Gerwig, directora que rompió la taquilla con su versión de Barbie. La película de Netflix estrenará en cines de todo el mundo el 11 de febrero de 2027, con funciones en salas IMAX desde el 10 de febrero. El 2 de abril se sumará al catálogo de la plataforma.

De qué trata El sobrino del mago

El sobrino del mago es la sexta novela de Las crónicas de Narnia y fue publicada en 1955. De todas maneras, la historia narrada transcurre antes de El león la bruja y el ropero, por lo que funciona como un perfecto reinicio de la saga épica que en total tiene siete libros.

La trama sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos chicos que viven en Londres y terminan involucrados en los experimentos mágicos de Andrew, el tío de Digory. Mediante unos anillos encantados, los protagonistas pueden viajar entre diferentes mundos y llegan al Bosque entre los Mundos, un lugar misterioso que conecta universos.

En una de sus aventuras, los chicos ingresan en una ciudad en ruinas y despiertan a Jadis, una poderosa hechicera que tendrá un papel fundamental en la historia de Narnia. Los acontecimientos que siguen los llevan a presenciar la creación de un mundo nuevo por parte de Aslan, el majestuoso león que ocupa un lugar central en la mitología de Lewis. La novela combina fantasía, aventura y reflexiones sobre la tentación, la responsabilidad, el bien y el mal. También explica el origen de algunos elementos que aparecen en los otros libros, incluida la conexión entre nuestro mundo y Narnia.

El sobrino del mago está protagonizada por David McKenna como Digory Kirke, Beatrice Campbell como Polly Plummer, Emma Mackey como Jadis, la malvada hechicera, Daniel Craig como el tío Andrew y Meryl Streep en la voz de Aslan, el león (rol que otrora llevó a cabo Liam Neeson). Carey Mulligan y Ciaran Hinds también forman parte del reparto en personajes aún no anunciados.