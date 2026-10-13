Danny Lloyd, el nene de El resplandor: de su película con Jack Nicholson a trabajar como cajero en un supermercado

La carrera de Danny Lloyd, el niño que a los cinco años fue elegido para interpretar a Danny Torrance en la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, una obra maestra del cine de terror basada en la célebre novela de Stephen King, podría haber tenido un ascenso en Hollywood, pero no. El destino o el azar obraron muy diferente en Lloyd, quien hoy tiene 53 años y reveló qué fue de su vida tras el filme que lo marcó para siempre.

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En una entrevista con The Guardian, Lloyd sostuvo que El Resplandor fue "una buena experiencia" y que la recuerda con cariño, a pesar de que durante su estreno la película fue mal recibida por la crítica y el público (la película tuvo dos nominaciones a los Razzie Awards en 1981: peor director para Stanley Kubrick y peor actriz, Shelley Duvall). Incluso el mismísimo Stephen King objetó la elección de Jack Nicholson como protagonista, argumentando que parecía loco desde el primer minuto de la película a diferencia de su libro, que cuenta la historia de un padre que pierde la cordura lentamente y a medida que es "devorado" por las presencias fantasmales del hotel Overlook.

Danny Lloyd, el nene de El Resplandor que hoy tiene 53 años.

Lo cierto es que El Resplandor fue la única película que protagonizó Danny Lloyd, quien se retiró del cine en 1982. Saber qué fue de su vida se convirtió en un misterio hasta que recientemente salió a la luz que, a comienzos de los 2000, empezó a trabajar como profesor de Biología en un colegio de Kentucky. "Llevo una vida normal", contó al medio estadounidense. "Lo que sucedió es que, en realidad, no hice mucho más después, así que mantengo un perfil bajo”.

El rechazo de Hollywood y un futuro inesperado

Para convencerlo de actuar en El Resplandor, a Danny Lloyd se le dijo que la película era sobre la historia de una familia en un hotel. La producción omitió que se trataba de una película de terror y en base a eso construyeron un set para que pudiera estar en confianza con el resto del equipo. Aunque la película tuvo un reconocimiento tardío, marcó para siempre la carrera de Danny al punto que fue rechazado de todos los castings a los que se presentó después.

Antes de dedicarse a la docencia, el actor trabajó durante unos años en la cadena de supermercados Wal-Mart como cajero y también manejó un tractor en una granja de cerdos. Décadas más tarde, el cineasta Mike Flanagan lo devolvió a la actuación en Doctor Sueño, la secuela de El Resplandor. La película que estrenó en 2019 lo tiene como extra, haciendo de un espectador en un partido de béisbol.