A 20 años de su estreno original, Cars: Una aventura sobre ruedas vuelve a los cines argentinos. La película de Disney y Pixar, protagonizada por Rayo McQueen y su inseparable amigo Mate, invita a reencontrarse con una historia que combina carreras, humor y una reflexión sobre la importancia de los vínculos por encima del éxito individual.

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La trama sigue a Rayo McQueen, un auto de carreras que sueña con convertirse en una figura de la Copa Pistón. Sin embargo, cuando queda varado en Radiador Springs, un pueblo ubicado sobre la histórica Ruta 66, su objetivo comienza a cambiar. Allí conoce a una comunidad de personajes que le enseñan que la vida no se trata solamente de ganar.

Para construir el mundo de Cars, los equipos creativos de Pixar realizaron viajes de investigación por distintos escenarios vinculados con la cultura automovilística estadounidense. Entre ellos estuvieron la Ruta 66, el circuito Charlotte Motor Speedway y Detroit, una ciudad históricamente asociada con la industria automotriz. Radiador Springs también esconde referencias a modelos clásicos. Las montañas que rodean el pueblo están inspiradas en las aletas traseras de los Cadillac fabricados entre 1956 y 1963. En particular, el paisaje reproduce elementos de diseño que remiten a los vehículos de fines de los años 50.

Otro detalle está relacionado con el protagonista. El nombre de Rayo McQueen incluye un homenaje a Glenn McQueen, animador de Pixar que falleció durante la producción de la película. Además, el personaje cuenta con 14 variantes de pintura a lo largo de la historia, con cambios que van desde pequeñas diferencias de suciedad hasta modificaciones más evidentes en su apariencia.

Aunque hoy es una de las franquicias más reconocidas de Pixar, Cars atravesó dificultades durante su desarrollo y estuvo lejos de tener una historia resuelta desde el comienzo. El guión pasó por 19 versiones y una de las ideas descartadas incluía una carrera benéfica organizada por Rayo McQueen en Radiador Springs. A fines de 2004, John Lasseter todavía consideraba que la historia no funcionaba: había demasiadas tramas secundarias y las emociones no conseguían el efecto buscado. A esas dificultades creativas se sumó la muerte de Joe Ranft, codirector y colaborador fundamental de Pixar, quien falleció en un accidente automovilístico en agosto de 2005, durante la producción. La película finalmente llegó a los cines en junio de 2006, dedicada a su memoria.

Miles de autos y detalles que construyen el universo de Cars

La atención al detalle fue una de las características de la producción. En la escena inicial, los realizadores animaron alrededor de 60.000 autos en las tribunas, además de cientos de vehículos en los pasillos y sectores centrales. Para la carrera final, la cifra llegó a unos 100.000 autos en las butacas.

La película contó, además, con la participación del legendario piloto estadounidense Richard Petty, quien prestó su voz en inglés a El Rey, un Plymouth Superbird de 1970. Para Doc Hudson, otro de los personajes centrales, se utilizaron sonidos grabados de un Hudson Hornet real de 1951.

El doblaje argentino de Cars: Nicolás Vázquez, Dady Brieva y Juan María Traverso

Uno de los aspectos particulares de Cars para el público local fue su adaptación con doblaje argentino. A diferencia de otras películas animadas que llegaron a Latinoamérica con una única versión en español, la producción contó con una interpretación rioplatense propia, estrenada en Argentina en 2006.

Nicolás Vázquez le puso la voz a Rayo McQueen, mientras que Dady Brieva interpretó a Mate. Verónica Lozano estuvo a cargo de Sally y Gino Renni dio vida a Luigi. La adaptación también incorporó figuras vinculadas directamente con el automovilismo: el recordado Juan María Traverso interpretó a Doc Hudson y el piloto Marcos Di Palma participó como Chick Hicks.