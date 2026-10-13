El habitante, la película de Netflix que menciona la muerte del Papa León XIV

La salud del Papa León XIV preocupa al mundo y tras la confirmación de su cáncer de pulmón, las búsquedas sobre su enfermedad se potenciaron al punto de sacar a la luz una película de terror llamada La habitación por una extraña razón: el filme habla de la muerte del Sumo Pontífice.

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La habitación se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y es una producción mexicana estrenada en 2017, con la dirección del uruguayo Guillermo Amoedo. La película cuenta la historia de tres mujeres que irrumpen en la casa de un senador con intenciones de robo, pero descubren un secreto oculto en el sótano.

La inquietante escena sobre el Papa León XIV

La película tiene una extraña secuencia que recorrió el mundo: la muerte del Papa León XIV. Lo extraño es que la escena está planteada cuando este aún no había sido nombrado ni tampoco se hablaba de un nuevo líder de la Iglesia Católica, ya que en el 2017 (año en que se estrenó) continuaba en funciones el Papa Francisco. En una toma breve, se puede ver un televisor encendido que muestra un noticiero y allí un zócalo informativo anuncia: "Falleció el Papa León XIV".

Además del detalle sobre la muerte del Papa León XIV, en dicha escena se ve también una bandera de Perú, país en el que Robert Prevost cumplió más de dos décadas de misión pastoral. "El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015. Lo que hice fue cruzar distintas profecías, como las de San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, con otras teorías apócrifas, y también el historial de antipapas. Y León XIV fue el resultado", reconoció el director de El Habitante en una entrevista publicada por Clarín cuando le preguntaron sobre sus extrañas menciones.